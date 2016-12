EDITORIAL / Ce face diferenţa între directorii liceelor de elită

Opinie

EDITORIAL / Ce face diferența între directorii liceelor de elită

Pentru învățământul constănțean, evenimentele reprobabile petrecute recent au constituit o reală catastrofă nu atât din perspectivă școlară, ci din cauza presei care a fost acuzată că a inflamat situațiile.Și dacă până mai ieri purtam pecetea unor „ciocli”, ieri, după conferința de presă susținută de cei doi directori ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, am putut face diferența între ceea ce înseamnă să ai de-a face cu dascăli deschiși la minte, care nu au nimic de ascuns și care chiar își doresc să îndrepte lucrurile - fie și cu ajutorul presei -, și cei care preferă să ascundă totul sub preș. În ciuda faptului că reprezentanții presei au fost sesizați, se neagă cu vehemență și se încearcă… inevitabilul.Faptul că directorul Vasile Nicoară s-a arătat deschis de la început oricărei informații și a recunoscut public că nu l-a deranjat intervenția presei, m-a determinat să-l apreciez cu atât mai mult cu cât astfel acceptă să se alinieze unei situații de fapt. Performanțele extraordinare ale elevilor de la cel mai prestigios liceu constănțean nu vor putea fi negate vreodată, pentru că ele sunt dovedite.E foarte grea aparența, într-o vreme în care zvonul se transformă în știre cu viteza… internetului, care ne-a acaparat fără să ne întrebe și căruia nu mai avem cum să ne opunem.Susțin cu toată determinarea tot ceea ce este bun în învățământul constănțean și mi-aș dori să mă întorc la vremea în care ziarele se întreceau în laude la adresa olimpicilor și a celor mai de ispravă elevi ai județului Constanța. Cu tristețe constat, însă, că în anul de grație 2015 genul acesta de informație a ajuns să fie citit doar de neamurile celui în cauză și câțiva vecini de scară.În final, îmi doresc să scot în evidență faptul că directorii unităților de învățământ care știu să trateze cu deschidere, fie ea și mimată or relativă, situații pe care nimeni nu le dorește au mult mai multe șanse de a scăpa de oprobriul public decât cei care ne tratează ca pe niște paria ai societății.