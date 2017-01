Edis Memiş, matematicianul de la "Traian", va reprezenta România la Balcaniadă

Primul elev constănțean admis deja la liceu

Edis Memiș, matematicianul de la "Traian", va reprezenta România la Balcaniadă

Despre elevul Edis Memiș, absolvent al gimnaziului Liceului Teoretic „Traian” ca șef de promoție, cu media generală 10, am mai scris, întrucât ne-a oferit prilejul cu fiecare concurs de matematică organizat la Constanța, de patru ani încoace. Nici în 2015 nu a trecut neobservat, reușind să se califice în lotul lărgit al României, după o medalie de aur obținută la Națională.De data aceasta, performanța lui este una de top, aurul de la Olimpiada Națională de matematică propulsându-l în lotul final al României care va participa la Balcaniada programată, anul acesta, la Slatina.Datorită acestei calificări, a și fost singurul elev constănțean care s-a prezentat la sesiunea specială a Evaluării Naționale, pe care a încheiat-o cu media 9,55.- Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru matematică?- În clasa a V-a, doamna profesoară Alina Dermengiu m-a trimis la un concurs la Călărași, unde am obținut premiul al III-lea și atunci mi-am zis că am potențial.- Ce profesor te-a influențat puternic?- Cel mai mult domnul Marius Cavachi, de la Palatul Copiilor, care m-a ajutat foarte mult la cercul de matematică, și pe care l-am cunoscut în clasa a VI-a. Dar și doamna profesoară Alina Dermengiu, de la clasă. La care se adaugă cei doi ani de navetă săptămânală făcuți la București, în clasele a VI-a și a VII-a, pentru cursul de Teoria numerelor susținut de prof. Alexandru Gica, miercurea sau joia, la Facultatea de Matematică.- Din orarul tău de zi cu zi, a fost vreo materie care ți s-a părut… mult prea aprofundată?- Toate materiile sunt importante, pentru că te ajută să-ți dezvolți cultura generală. Poate că la desen am avut prea multe desene de făcut, chiar dacă se consideră că dezvoltă partea de creativitate. Sunt materii care merită aprofundate poate doar de cei care își doresc să studieze un anumit domeniu. Mă gândesc că la fiecare materie ar trebui să se predea ce este de bază, iar în rest să aprofundeze cei pasionați. De exemplu, cum mă pasionează pe mine matematica, ar trebui să aprofundez mai mult decât ceilalți, și poate că așa ar trebui să fie la toate materiile. Să fim puțin lăsați în pace la celelalte materii.Se învață prea multe lucruri pe de rost, fără a vedea un exemplu concret. Cel mai bun exemplu l-am avut o dată la Istorie, unde de obicei învățăm pe de rost. Într-o zi, au fost invitați câțiva membri ai Asociației DANAIS și atunci am reținut mult mai multe lucruri decât într-o lecție normală, în care doar ni se dictează ce să știm.- La ce liceu te-ai decis să mergi?- Încă nu știu, pentru că aștept să văd ce vor face colegii mei. Cert este că voi alege acel liceu care îmi permite să mă dezvolt cum vreau eu.v v vÎn afară de matematică, lui Edis îi place foarte mult fotbalul. L-am întrebat dacă s-a simțit împins de la spate de părinți să facă performanță și ne-a negat categoric, afirmând că nu poți ajunge în vârful ierarhiei dacă n-ai pasiune: „În schimb, m-au sprijinit enorm, și pentru asta le mulțumesc!”.