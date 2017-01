Şedinţele cu părinţii, considerate pierdere de timp

Ședințele cu părinții, considerate pierdere de timp

A trecut destul de la primul clopoțel. Gata, ne așteptăm la invitații pentru ședințele cu părinții și la nefericitele solicitări de bani. Fiecare stă crispat, în banca lui, așteptând să audă aluziile - și nu solicitările exprese!!! - la modul cum arată clasele, la ce ar trebui să se mai investească, totul în numele și pentru sănătatea odorului nostru neprețuit. Care părinte mișcă în front riscă să… Fondul școlii… fondul clasei… Conform unui recent sondaj efectuat la întâlnirea de la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia pe tema „Rolul părintelui și al comunității în creșterea calității educației în învățământul preuniversitar”, s-a concluzionat că ședințele cu părinții sunt de-a dreptul deprimante. În urma aplicării unui chestionar legat de modul cum sunt privite aceste întâlniri, a rezultat că tare ar fi bine să nu mai existe! Iată cele șase întrebări care au primit în covârșitoare majoritate răspuns afirmativ: 1. Am gândit vreodată, Ședința aceasta a fost o pierdere de timp“? 2. Perspectiva participării la o ședință mă deprimă? 3. Am participat vreodată la ședințe haotice? 4. Am participat la vreo ședință fără să-mi fie clar scopul prezenței mele acolo? 5. Am participat la vreo ședință căreia nu i-am acordat întreaga mea atenție? 6. Simt câteodată că unele ședințe ar putea fi mai bine organizate? 7. M-am întrebat vreodată de ce s-a ținut o ședință? Așteptăm cu interes ca în urma aplicării acestui chestionar, Fundația Clubul părinților Plus D să organizeze o întâlnire cu adevărat interesantă, în care să se pună această problemă și nu în care să li se propună aparținătorilor cursuri de formare despre ce înseamnă curriculum sau programă școlară. Mult mai interesant de știut ar fi cum să gestionezi astfel de situații, în care te simți inutil, pentru că oricum deciziile care se iau vin atât de bine fundamentate din partea „factorilor interesați”, încât n-ai cum să te opui ca în clasa în care va învăța odrasla ta să se investească mai mult decât în cea de alături numai pentru că învățătoarea vrea să demonstreze colegilor săi ce… tare este anul acesta! Nu generalizăm și nu jignim pe nimeni. Dar poate ține cineva cont de faptul că toată lumea a proclamat criza și deci și părinții au dreptul să invoce același factor! Așteptăm comentariile dvs. chiar și cu exemple sub protecția anonimatului, urmând ca noi să verificăm veridicitatea lor.