Eden Mamut - noul candidat la funcţia de rector al Universităţii "Ovidius"

Eden Mamut - noul candidat la funcția de rector al Universității "Ovidius"

Mâine, 25 ianuarie, la ora 15, în Aula Magna a Universității Ovidius, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, profesor la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, își lansează oficial candidatura la funcția de rector al cetății academice constănțene. „Să reinventăm împreună Universitatea Ovidius ca o universitate în serviciul constănțenilor la cele mai înalte standarde internaționale” este titlul programului managerial pe care și-l va asuma în campania care se anunță foarte strânsă.Cu un CV impresionant și cu participări de prestigiu național și internațional, Eden Mamut este deținătorul Ordinului „Steaua României” în grad de cavaler. „Am avut șansa de a lucra la câteva din cele mai avansate centre de cercetare din lume, am dezvoltat cooperări cu Universități de elită din întreaga lume, cu ONU, Banca Mondială sau cu alte instituții similare, am fost director pentru învățământ superior în Minister și am condus procese de restructurare în societăți comerciale. Am clădit Rețeaua Universităților de la Marea Neagră, care a ajuns în 2011 să fie elogiată pentru activitatea sa de către Secretarul General ONU, Ban Ki Moon în discursul său de la Seul și să fie propusă la Premiul Nobel pentru Pace. Acum consider că am datoria de a vă prezenta viziunea mea despre universitatea pe care studenții noștri, noi și în general constănțenii o merităm”, declară cel de-al patrulea candidat la funcția de rector.Este căsătorit și are un fiu care este doctorand cu frecvență la Universitatea Politehnică București.