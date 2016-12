Eden Mamut îşi prezintă programul managerial

1

Conducerea universitatii nu e o joaca, dle Mamut

Este de neconceput cum o persoana care pastreaza zero legaturi cu viata universitara de la malul marii, fiind mai mult plecat, cu ocazia numeroaselor deplasari tolerate de actuala conducere, isi doreste sa conduca o masa de oameni pe ale caror probleme nu are cum sa le cunoasca. Cu domnul Mamut in fruntea sa, Universitatea Ovidius va pica examen dupa examen, la fel cum elevii domniei sale, din pacate, patesc deja, pentru ca dumnealui pur si simplu nu isi mai gaseste timp si pentru ei.