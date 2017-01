Ecuaţii cu improvizaţii, desluşite la Club SNC

Din seria jazz la malul mării,

Ecuații cu improvizații, deslușite la Club SNC

Un nou succes s-a petrecut marți seară, pe scena Clubului SNC, acolo unde jazzul și-a găsit un loc propice de manifestare. De data aceasta, cei care au adus jazz-ul la Constanța au fost membrii unui trio foarte apreciat la nivel național, dar și peste hotare. Astfel, la pian ne-a demonstrat imaginația muzicală Petrică Andrei, Adrian Flautistu (care nu a cântat la flaut) ne-a arătat cât de bine poate să sune chitara bass, în timp ce Liviu Mirea a făcut o bună echipă cu tobele, spre bucuria publicului. Prezentat de carismaticul profesor și critic muzical Florian Lungu, concertul a avut o priză bună la public, cei trei artiști interpretând piese consacrate de Michel Camilo sau Henri Mancini, asezonate cu propriile improvizații. Petrică Andrei, considerat unul dintre cei mai virtuozi pianiști europeni, a urmat Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din Pitești, apoi Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție Jazz și Muzică Ușoară, la clasa prof. Anton Șuteu. A primit noțiuni de improvizație și armonie de la maestrul Marius Popp, debutând într-un trio alături de bassistul Cătălin Rotaru și de bateristul Dan Teodorescu, la Festivalul de Jazz „Sibiu ‘93", unde a fost distins cu un premiu. În 1997 își întemeiază un alt trio, avându-i ca parteneri de scenă pe Adrian Ștefănescu și Pedro Negrescu, alături de care ajunge în fața unui concurs internațional exigent din Spania, formația fiind laureată alături de alte cinci grupuri, din 60 participante. În același an, Petrică Andrei a obținut un premiu la Festivalul Internațional „Jazz Napocensis” de la Cluj, iar în 1998 devine finalist al celei mai dificile competiții pianistice europene din domeniul jazzului - Concursul „Martial Solal” de la Paris. În 1999 își îmbogățește palmaresul cu încă un premiu, acordat în cadrul Galelor Jazz-ului Costinești. A participat la zeci de festivaluri muzicale din țară, fiind invitat la numeroase emisiuni televizate de gen, cum ar fi „Marele Jazz” sau „Taverna”. Recitalurile sale au fost aplaudate și în afara țării, Petrică Andrei susținând un turneu în Elveția în 2000. Performanțele sale i-au atras porecla de „juniorul de aur al jazz-ului românesc”, acestea fiind recunoscute de artiști consacrați precum Johnny Răducanu, Ion Baciu Jr., Mircea Tiberian sau Aura Urziceanu. El poate fi as-cultat pe albumul „From Our Hearts”, înregistrat alături de ansamblul Junior Cromatic Big Band, precum și pe „Tribute to Herbie”, CD-ul fiind realizat în colaborare cu Laurențiu Horja și Eugen Nichiteanu. Colegul său de scenă, Adrian Flautistu, este, de asemenea, apreciat pentru calitățile sale artistice - muzicalitate, stabilitate ritmică și capacitatea de a stăpâni un repertoriu, anul trecut, la Festivalul de la Târgu Mureș, obținând și un premiu. La rândul lui, Liviu Mirea este un obișnuit al cluburilor bucureștene, cântând cu nume importante ale jazz-ului. Într-una dintre spumoasele sale intervenții, Florian Lungu ne-a anunțat că pregătește un eveniment în care ne va „preda” o lecție importantă, despre umorul în jazz. Așa încât cei cu plăcere pentru jazz, dar și pentru umor vor putea fi martorii unui „performance“ marca Florian Lungu, luna viitoare. Între timp, trebuie remarcat că avem un public de jazz extrem de viu, a cărui dorință de a vedea concerte susținute de talentații artiști români e în continuă creștere.