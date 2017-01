Eco-prichindeii de la „Steluţele Mării“

Eco-prichindeii de la „Steluțele Mării“

72 de ținute confecționate din cele mai năstrușnice materiale, de la pungi de plastic sau hârtie până la pet-uri, ziare și saci menajeri, au defilat vineri, 21 mai, în curtea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, ca ultim capitol al unui proiect desfășurat de-a lungul întregului an școlar sub genericul Eco-Grădinița. Pe lângă lecțiile dedicate nevoii de a păstra curățenia nu numai acasă, dar și pe stradă și oriunde ne deplasăm, de a fi mai atenți și mai economi, pe lângă campaniile de strângere de pet-uri, preșcolarii din cele opt grupe ale acestei instituții au asistat vineri la o adevărată paradă a modei. Cele mai aplaudate costume, câte trei din fiecare grupă, au fost răsplătite cu coronițe. „Am convingerea că ziua de astăzi va constitui o frumoasă amintire pentru toți acești micuți care, pe lângă bagajul de cunoștințe cu care pleacă din grădiniță, trebuie să ne străduim să le oferim și amintiri frumoase. Mulțumesc tuturor părinților care au făcut posibil acest proiect de-a lungul întregului an școlar, dar și colegelor mele”, ne-a declarat Georgeta Adam, directoarea grădiniței.