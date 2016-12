Ecaterina Andronescu propune altă formulă de admitere la liceu

Sâmbătă, 13 Iulie 2013.

Președintele Comisiei de educație a Senatului, Ecaterina Andronescu, consideră că ar fi potrivită diminuarea ponderii mediilor din anii de gimnaziu în calcularea mediei generale pentru admiterea la liceu. Potrivit senatorului PSD, admiterea la liceu ar putea să se facă numai pe baza examenului de Evaluare Națională. „La liceu trebuie să se reducă presiunea prin scăderea, poate chiar și până la zero, a ponderii mediilor celor patru ani de gimnaziu pentru că în acest moment media de intrare în liceu se calculează considerând 50% media din anii de gimnaziu și 50% media examenului de evaluare. Cred că este prea mare presiunea pe medii în timpul anilor de gimnaziu și atunci părinții se agită să obțină copiilor note mari în cei patru ani de gimnaziu. Scăzând puțin ponderea mediilor din anii de gimnaziu se ajunge să se scadă presiunea. Astfel repartizarea ar putea să se facă doar pe baza notelor de la examenul de evaluare. Se păstrează astfel concursul ca și concurs național. În același timp introducem elementele de imparțialitate întrucât calculatorul nu are parti-priuri. Evaluarea națională ar rămâne ca un examen de admitere ca să nu facem fiecare liceu să dea admitere”, a explicat, pentru AGERPRES, Andronescu. În ceea ce privește admiterea la universități, Ecaterina Andronescu a precizat că ar fi o idee bună introducerea unui examen de admitere. „Dacă noi am pune în lege că toate universitățile sunt obligate să dea admitere atunci am scădea presiunea. Conținutul examenului nu va fi decis printr-o lege. Conținutul examenului îl decide fiecare universitate și așa este normal. Pentru că dacă la UPB o să ne intereseze matematică, fizica și chimia, cei de la Științe agricole poate nu au aceleași opțiuni ca și noi și nici nu ar fi normal să le aibă”, a susținut demnitarul. Președintele Comisiei de învățământ a Senatului a spus că acest lucru ar însemna amendarea actualei Legi a Educației. „Categoric da. Nu vreau să vorbesc prea mult decât ca idee pentru că legea înseamnă discuția în comisii, există propuneri, se amendează, rezultă un conținut din comisie, ajunge în plen. Plenul are și el dreptul lui să decidă dacă mai modifică ceva sau nu”, a arătat Andronescu.