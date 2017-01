E week-end, e party în club!

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Fish Duminică, 29 martie, de la ora 20, e Jazzo-Night! Maestrul de ceremonii, Bogdan Papacostea (directorul librăriei Sophia), va pune muzica jazz în boxe, urechi și, în cazuri fericite, în suflete. Intrarea este liberă. Club Phoenix Sâmbătă, 28 martie, la Club Phoenix e seară karaoke. Cei care doresc să-și exerseze calitățile vocale o pot face începând cu ora 21:30. Biletul de intrare costă 12 lei. Duminică, de la ora 21:30, Trupa Deko va susține un show de stand-up comedy. Biletul costă 25 lei. Club Two Sâmbătă, 28 martie, DJ Sylvio mixează la Club Two. Fetele au intrarea liberă, iar pentru băieți biletul costă 20 lei. Club Wish Sâmbătă, 28 martie, în Club Wish vine Morris, interpretul pieselor „Desire” și „Till the morning light”. Prețul unui bilet este de 20 lei (și pentru fete și pentru băieți). Club Crush Sâmbătă, clubberii îi vor putea vedea la Club Crush pe DJ Smart și Dj Simon, dar și pe VJ Redox și MC Funk. Intrarea costă 20 lei. Club Berlin Sâmbătă, 28 martie, club Berlin (Piața Ovidiu) prezintă DJ SEBO Live. De warm up se va ocupa Kicki, iar de after Rammon. Intrarea este de 10 lei. Duminică, la Club Berlin, petre-cerea continuă cu un invitat special, și anume SAID, alături de care vor mai mixa DJ Rammon și DJ Primary. Petrecerea începe la ora 22, iar intrarea este liberă. Club Zoom Sâmbăta, 28 martie, e spectacol Let’s Sax and Dance. Invitat special va fi Marian Gănescu. Informații și rezervări la telefon 0728485654.