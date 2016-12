"E un adevărat dezastru, ne pierdem specialiştii!"

3

Intelectuali,in general...Aferim !

Artisti,directori de scoli,muzeografi,profesori,universitari,medici,arhitecti,arheologi,critici de arta,istorici,intelectuali in general,aveti ce meritati.Primiti ce ati oferit. Ati oferit supunere,stapanul vostru este recunoscator.Primiti in schimb firmituri de la masa boierului. Pece voua ! In societatea noastra traiti ca niste pesti in acvariu.Traiti in lumea voastra.Sunteti cuminti,pretiosi,colorati,jucausi dar muți ca pestii.Muti ati fost in Epoca de aur,azi sunteti supusi si orbi. Din cand in cand stapanul vostru va hraneste cu purici de balta la conserva.Singurul individ care va priveste cu admiratie este motanul conasului. Lenes si obez,motanul Bismark viseaza la ziua cand va baga laba in acvariul cu pesti "pretiosi". Nimic nu este gratis,indiferenta,lasitatea,faptele si vorbele voastre au un pret.Cand primul "intelectual" al orasului le explica elevilor ca el(Mazare) este model in societate si toba de carte,l-ati aplaudat.Cand "intelectualul" orasului,conasul vostru,a sugerat copiilor de gradinita ca a venit vremea sa se "incalece" intre ei,educatoarele au cazut pe spate de fericire.L-au aplaudat.Nimeni nu s-a revoltat. Aferim boierule ! V-ati inclinat in fata lui.V-ati tavalit in praf ca semn de supunere fata de sultan.Un istoric cunoscut,profesor universitar, "nu spui cine",persoana importanta, a fost intrebat ce parere are despre turbanul primului "artist" al orasului.Universitarul a raspuns ca "asa se invata istoria universala" Aferim,universitarule ! Stiu ce credeti despre mine.Ca sunt un "postac galagios,analfabet,cu probleme din copilarie si un frustrat".Dar voi ? Voi aveti ce meritati.In lumea mea voi sunteti niste exponate prafuite in muzeu.Aferim specialistilor !