E sâmbătă, e party-night

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Doors Oldies And Goldies cu SuperMassive, de la ora 20,30. Intrare 10 lei. Informații și rezervări la 0241. 559.966. Club Wish Wishstyle Party - DJ Hazard și Wish Style Dancers. Informații și rezervări la 0732.122.002. Petrecere la Acapulco Sâmbătă, 11 aprilie, are loc petrecerea de deschidere a clubului Acapulco din Eforie Nord. O petrecere cu dansuri și costumații exotice. Informații suplimentare și rezervări, la 0721.787.229. Intrarea liberă. Club Zoom DJ Sava, autorul hit-urilor „Sunshine” și „The Reason”, sosește în această sâmbăta, 11 aprilie, în Club Zoom. Informații suplimentare și rezervări, la 0728.485.654. Club Phoenix Formația Fără Zahăr va susține primul ei concert în Club Phoenix, începând cu ora 21.00. Concertul este sponsorizat de Cotnari, care va oferi, pe parcursul serii, diferite premii. Intrarea este liberă.