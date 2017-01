E sâmbătă, e noaptea de clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 7 februarie, trupa de travestiți „Las Trojas” va susține un show de muzică și dans. Intrarea este de 20 lei pentru băieți și gratuită pentru fete. Informații și rezervări la 0732122002. Club Two Sâmbătă, 7 februarie, în Club Two mixează DJ Sylvio. Aceleași reguli la intrare. Informații și rezervări la 0720122122. Club Berlin Sâmbătă, 7 februarie, club Berlin împlinește 1 an! Cu această ocazie vor mixa DJ Marika, Dan O, GIC, Sonicvibe, Sepp, Kicki și Rammon. Intrarea este 10 lei. Informații și rezervări la 0788333007. Schimb de cărți În Vamă O nouă ediție Schimb de Cărți va avea loc duminică, 8 februarie, la barul În Vama (zona Capitol). Cei care vor să scape de o carte în schimbul alteia sunt așteptați începând cu ora 15. Club Epoca Metalelor Sâmbătă, 7 februarie, trupa Ultrawurscht va susține un concert, de la ora 20. Intrarea este de 15 lei. La Bebe Sâmbătă, 7 februarie, are loc Hat and Wig Party. Trebuie să aduceți pălării sau peruci haioase. Intrarea este liberă.