E oficial, după 26 de ani: schimbări majore în noul an şcolar

In sfarsit , de data asta , avem dovada democratizarii invatamantului . Va fi ceva ca in filmele cu elevii amerticani care fac ce vor in clasa , si profesori neputinciosi . Elevii se vor distra la ore cu telefonul mobil , vor face parade modei , si exercitii de sex . in timp ce profesorul va asista neputincios . Ne intrebam , oare cadrele didactice nu mai au nici un pic de demnitate ? Nu protesteaza cel putin la nivelul celor care apara cainii si pisicile ? S-a mers prea departe . Elevii vor putea batjocori in voie profesorii si le vor putea da note si caracterizari . Si la urma urmei , poate asa e bine . La asa elevi , asa profesori .