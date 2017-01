E oficial! Avem teze naţionale!

E oficial! Avem teze naționale!

Ministerul Educației a finalizat și publicat, pe site-ul www.edu.ro, ordinul de ministru care aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a în anul școlar 2007-2008. Acest tip de evaluare înlocuiește Testele Naționale și are regim de teze semestriale. Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, conform programei școlare parcurse până la data desfășurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa școlară și comunicate școlilor. Durata fiecărei teze cu subiect unic este de 2 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev. Disciplinele la care se susțin teze în clasa a VII-a sunt următoarele: limba și literatura română, matematică, respectiv limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. Elevii de clasa a VIII-a vor susține teze cu subiect unic la limba și literatura română, matematică și geografie sau istorie, la alegere. Elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, vor susține o probă de limba și literatura maternă. Pentru aceștia din urmă, subiectele vor fi asigurate în limba maternă studiată. Punctaj între 1 și 100 Tezele vor fi evaluate în centre special desemnate în acest sens. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori, alții decât cei din unitățile de învățământ de la care provin tezele. Baremele unice de evaluare și notare vor fi postate pe site-ul MECT, după desfășurarea tezelor cu subiect unic. Activitatea de evaluare va dura maxim 3 zile. Evaluarea se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte, din oficiu, cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și notare. După corectare, fiecare evaluator stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire. Nota 1 pentru copiere Cadrele didactice care participă la activitatea comisiilor nominalizate în prezenta metodologie beneficiază de plată pentru activitatea desfășurată. Comisiile din centrele de evaluare și cele din centrul de contestații asigură o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează teze, cu scopul de a diminua diferențele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare și de notare. Elevii surprinși având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinși copiind în timpul desfășurării tezelor sau comițând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la teza respectivă. Elevii care, în perioada de analiză a tezelor, modifică sau completează conținutul acestora, primesc nota 1 la teza respectivă, iar nota la purtare se scade cu 3 puncte. Cadrele didactice care, în perioada de teze, furnizează răspunsuri, falsifică lucrări, manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau săvârșesc orice alte fapte care împiedică desfășurarea în condiții normale a tezelor și aduc prejudicii imaginii învățământului sunt sancționate disciplinar conform Statutului personalului didactic. După caz, se procedează și la sesizarea organelor de urmărire penală. Calendarul tezelor În semestrul I, calendarul tezelor, comun pentru clasele a VII-a și a VIII-a, are următoarea configurație: 30 noiembrie 2007 - limba și literatura maternă, 5 decembrie 2007 - matematică, 11 decembrie 2007 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a), 14 decembrie 2007 - limba și literatura română, 11 ianuarie 2008 - depunerea contestațiilor. În semestrul II, sunt programate următoarele teze: 6 mai 2008 - limba și literatura maternă, 9 mai 2008 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a), 13 mai 2008 - limba și literatura română și 16 mai 2008 - matematică. În data de 29 mai 2008, pot fi depuse contestații. În situații speciale, temeinic motivate, elevii susțin teza cu subiect unic la care au absentat în perioadele speciale de teze prevăzute prin calendar. Pentru semestrul I, elevii pot susține teza la care au absentat în perioada specială din luna februarie sau în cea din lunile mai - iunie. Pentru semestrul al II-lea, elevii pot susține teza la care au absentat în perioada specială din lunile mai - iunie.