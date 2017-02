E fiţă să fii student peste hotare. Dar ce preţ ai de plătit?

E fiță să fii student peste hotare. Dar ce preț ai de plătit?

Peste 500 de elevi constănțeni care își doresc să studieze în străinătate au venit, ieri, la cel mai mare târg educațional - World Education Fair -, pentru a se întâlni cu reprezentanții unor prestigioase instituții de învățământ universitar, dar și liceal din întreaga lume, în special din Marea Britanie.S-ar părea că Regatul Unit este cea mai căutată destinație, poate și datorită înlesnirilor financiare. După cum am aflat de la unul dintre reprezentanți, începând din acest an, în ciuda contextului Brexit, cei care doresc să opteze pentru studii postuniversitare pot lua un împrumut în valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, concomitent cu un împrumut Erasmus Plus de 9.300 lire, pentru un program de un an sau 13.900 lire, pentru doi ani.Ana Maria Ciopran, elevă în clasa a XI-a de la Liceul Teoretic „Decebal”, urmărea oferta unei facultăți care are și specializarea business, pentru că dorește să își înființeze propria firma. „Dar în același timp iubesc și dansul și aș vrea să le combin. Am observat că este posibil acest lucru la câteva dintre facultăți. Mă interesează în special Coventry Institute, dar și Salford. Am mai fost și anul trecut la același târg, numai că de data aceasta au venit alte universități”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ana Maria.Pentru programe de licență, taxa pentru anul universitar 2017-2018 este de 9.000 de lire sterline, iar cazarea în campus se situează undeva între 4.400 și 6.850 lire. Universitatea menține relații apropiate și organizează stagii cu mari companii precum BBC, Price Waterhouse Coopers, Jaguar, Zurich Insurance, IBM, E-ON.Și pe Laurențiu Dragoș Bucur, elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, l-am găsit tot la standul Coventry University.„Mă interesează programarea pe calculator și de aceea am venit să studiez oferta din timp. Am convingerea că în cei patru ani se vor schimba multe, dar măcar știu ce va trebui să caut în viitor. Mi-am propus să vin în fiecare an și să văd cerințele”, explică Laurențiu.Revenind la ofertele de… prețuri, la vecinii noștri bulgari, cine își dorește să fie mai aproape de casă și să nu depindă de avioane poate studia la American University cu sediul în Sofia, unde un an la programe de licență costă 11.300 dolari, iar cazarea este undeva între 1.250 și 1.750 dolari/an.Tot în sistem american se învață și în Salonic, la American College, iar taxa pe an este de 8.250 euro, cazarea situân-du-se undeva între 150-250 euro pe lună.Între cele mai scumpe programe de licență se situează University of South Florida, unde taxa anuală ajunge la 32.324 dolari, dar sunt incluse taxa de școlarizare, cazare și masă, manuale, asigurare de sănătate. La Marshall University (West Virginia), „pachetul” atinge 40.000 de dolari.Întorcându-ne în Europa, la Webster University din Viena, la taxa de școlarizare de 19.520 de euro se adaugă cazarea undeva între 5.600 și 7.200 pe an plus masa, circa 2.280 euro pe an. În Spania, la University of Navarra, taxa, funcție de specializarea aleasă, se situază între 8.500 și 14.500 euro, iar cazarea, cam 400 euro pe lună.„Absolvenții ar trebui să aibă libertate“Înainte de a părăsi târgul, am stat de vorbă cu Ana-Larisa Pospai, manager regional Integraledu, căreia i-am solicitat o opinie vizavi de propunerea Academiei Române de a obliga studenții români bugetați să nu părăsească țara după absolvirea facultății.„În ideea în care dorim să avem tineri capabili la noi în țară, ideea pare interesantă. În același timp, în mod plăcut surprinzător, o mare parte dintre cei care studiază în străinătate se întorc acasă pentru a-și pune în aplicare cunoștințele aici. Pe de altă parte, obligativitatea este destul de mare și neplăcută. Absolvenții ar trebui să aibă libertatea de a-și alege ce doresc să facă. De asemenea, comparativ cu studiile din străinătate, sistemul românesc nu este încă foarte corelat cu piața muncii. În afară, numărul de specialiști din piața muncii este în strânsă concordanță cu numărul de locuri disponibile la universități. Și atunci ei garantează un nivel de absorbție de 97-98% în primele șase luni după terminarea studiilor, în domeniu”, a mai afirmat managerul regional.