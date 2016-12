EŞEC LA VÂRFUL ISJ CONSTANŢA / Cele două posturi de adjuncţi rămân libere

5

Alta epoca tovarasi!

...pe vremuri (nu demult apuse), daca nu erai bun la clasa, erai trecut la munca sindicala. Daca faceai o prostie intr-o scoala din judet, erai mutat disciplinar chiar in Constanta....si daca tineai mortis sa fii in varful piramidei si aveai si ,,proptele,, te trezeai, la inceput de an scolar, chiar inspector! Vremurile s-au schimbat, oamenii s-au mai rotit, naravurile au ramas la fel. Toata lumea se viseaza ,,general,, sau...ceva mai jos...pe acolo pe unde umbla cainii cu covrigii in coada...Profesorii cu vocatie stau la clasa. In mijlocul copiilor. Acolo gasesc adevarata satisfactie a chemarii lor. Acolo se simt impliniti. Unii, -adevarat, putini la numar, dar suficienti ca sa vicieze lumea asta ciudata si greu de inteles a oamenilor de vocatie, viseaza, viseaa, viseaza...Majoritatea se multumesc cu visul. Cativa, insa, ...apasa pe butoane, pe oricare dintre ele, cu toata forta, poate, poate, ajung si ei, undeva, acolo, sus...Asa se face ca institutia pe care ajung sa o reprezinte devine inutila, neprietenoasa, nedorita, chiar dusmanoasa pe alocuri...vorba romaneasca ,,omul sfanteste locul,, - Asa oameni, asa loc! Oamenii acestia care au incremit in timp, care fug numai dupa functii si titluri nemeritate nici macar nu au bagat de seama ca traiesc in alta lume. Una paralela, -mai bine zis perpendiculara, cu cea a profesorilor adevarati, a elevilor care vor sa invete carte, a parintilor care mai cred inca in valoarea scolii noastre. Ar trebui ca atunci cand se prezinta la concursurile pentru ocuparea unor posturi inalte ale invatamantului, sa li se atraga atentia, tovaraseste, -poate asa inteleg ce se intampla pe lumea asta, ca traim in alta epoca. Institutiile care ne conduc au nevoie de oameni de valoare. Valoare recunoscuta si valoare adaugata. Fruntea lor trebuie sa fie brazdata de grija fata de scoala pe care au slujit-o. Titlurile academice nemeritate, carnetul de partid, lumea politica in care se invarte fiecare, interesele meschine care de multe ori stau in spatele unei candidaturi, gandurile de preamarire, toate acestea trebuiesc aruncate la gunoi....scoala are nevoie de oameni vii, cu gandire creatoare, cu dragoste fata de copii, cu respect fata de valori......