După sesiunea din iunie, BACALAUREATUL SE MODIFICĂ DIN NOU

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dezbaterea publică privind bacalaureatul din 2014, la care nu pot fi schimbări semnificative, dar mai ales referitoare la cel din 2016, când Legea educației obligă la modificări, va începe după încheierea sesiunii din iunie a acestui examen, a declarat, luni, ministrul Educației, Remus Pricopie."Vom începe o dezbatere publică, mai întâi la nivel profesorilor și pedagogilor, și apoi la nivelul spațiului public, pentru ca în final, în septembrie, să decidem cel puțin pentru 2014 ce avem de făcut în legătură cu bacalaureatul, deși, repet, nu avem dreptul să facem schimbări semnificative pentru sesiunea viitoare. Trebuie să încercăm să privim într-un mod serios către viitor, momentul 2016 fiind un moment obligatoriu asupra căruia să medităm, pentru că legislația prevede acest lucru", a spus ministrul Educației, Remus Pricopie.În privința modificărilor concrete ce ar putea apărea, ministrul Educației a spus că trebuie așteptate mai întâi rezultatele de anul acesta, iar apoi vor trebui gândite schimbările pentru 2014, care, oricum, nu vor fi "de fond"."Imediat ce se va termina bacalaureanul din 2013, începem dezbaterea amplă despre cum trebuie să fie bacalaureatul din 2016. Probabil că vom discuta inclusiv despre bacalaureatul profesional, care trebuie să facă parte din dezbaterea mai largă privind bacalaureatul din 2016", a explicat Remus Pricopie."Haideți să vedem care este nivelul de pregătire al elevilor anul acesta, dacă înregistrăm un progres, dacă nu înregistrăm un progres, să analizăm de ce nu am realizat un progres. Haideți să vedem mai întâi rezultatele finale. În plus, discuția este mult mai largă. Astăzi (luni - n.r.) de dimineață, m-am uitat din nou, probabil, pentru a mia oară, pe distribuția cifrelor (note - n.r.) pe diferite discipline. Există diferențe foarte mari, de pildă, între istorie și matematică, la distribuția statistică a notelor. (...) Avem noi formula de evaluare corectă în raport cu ceea ce se face la clasă? Repet, discuția este foarte tehnică, pe de o parte te gândești la ce nivel de pregătire are elevul, pe de alta te gândești dacă evaluarea, examinarea este corespunzătoare cu ceea ce a făcut elevul la clasă", a explicat ministrul Educației, potrivit realitatea.net.