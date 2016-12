Duminică, 6 decembrie, îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Nicolae

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sfântul Nicolae moștenește, la moartea ambilor părinți, toată averea familiei, pe care se hotărăște să o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianților, al celor acuzați pe nedrept, al fetelor nemăritate și mireselor. Legenda istoriei lui Moș Nicolae vorbește despre un nobil sărac care avea trei fete pe care nu le putea mărita din cauza situației financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfânt, a decis să-l ajute pe acest nobil lăsând câte un săculeț cu aur la ușa casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritișului. Vrând să știe cine îi face aceste cadouri, nobilul a urmărit la cea de-a treia fată ușa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiș și a dat drumul săculețului prin hornul casei în niște șosete puse la uscat. Astfel s-a născut ideea ciorapilor atârnați la gura sobelor și a șemineelor în care se primeau cadourile. Obiceiuri de Moș Nicolae În noaptea de 5 spre 6 decembrie vine Moș Nicolae. Toate ghetuțele sunt lustruite și așezate la gura sobelor, la ferestre sau la uși. Moș Nicolae nu uită pe nimeni, toți membrii familiei sunt răsplătiți cu fructe, dulciuri sau jucării în funcție de vârstă. Tradiția vorbește despre obiceiul Moșului Nicolae de a lăsa copiilor care nu sunt cuminți o nuielușă. În unele locuri, copiii lasă Moșului un pic din mâncarea lor preferată, ca să-i ierte că nu au fost cuminți. Fetele profită de noaptea Sfântului Nicolae pentru a folosi ritualuri prin care să-și afle viitorul. De asemenea, există obiceiul să se pună în apă crenguțe de pomi fructiferi în casă, lângă icoane, care să înflorească de Anul Nou. În funcție de ce crenguță a înflorit, se preconizează recolta de fructe în noul an. Tradițiile și obiceiurile de Sfântul Nicolae diferă de la o țară la alta. De exemplu, în Olanda, Moșul călătorește pe un vapor care sosește în ziua de 6 decembrie. El are o carte mare care îi spune ce copii au fost cuminți. Cei cuminți sunt răsplătiți cu daruri, iar cei obraznici sunt luați de asistentul său, Black Peter. În Danemarca, Moș Nicolae vine adus de reni cu un sac în spinare, însoțit de elfi cărora copiii le oferă lapte și budincă de orez. În Italia, Moș Nicolae apare sub forma unei zâne îmbrăcate în negru care oferă dulciuri și jucării copiilor, însă pe 6 ianuarie. Târnosirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din satul Schitu Sâmbătă, 5 decembrie, la ora 8, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va târnosi biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul Schitu, comuna Costinești, slujbă urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. Toți credincioșii prezenți se vor putea închina în Sfântul Altar. Biserica este construită pe amplasamentul vechiului lăcaș de cult, dărâmat în februarie 2008, deoarece zidurile din chirpic au fost afectate de inundație. Pe data de 19 februarie 2008, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosie a sfințit locul pe care a fost ridicată biserica. Construcția a fost realizată cu sprijinul Consiliu-lui Local Costinești și al credincioșilor. Tot sâmbătă, 5 decembrie, la ora 17.00, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța (zona Pod Butelii). Duminică, 6 decembrie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nicolae, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie, începând cu ora 9.00, la biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul constănțean Coiciu.