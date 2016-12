Dublu eveniment la Universitatea „Andrei Şaguna”

Dublu eveniment la Universitatea „Andrei Șaguna”

Mâine, începând cu ora 13, în Aula Magna a Universității „Andrei Șaguna” din Constanța, va avea loc deschiderea festivă a noului an universitar.La ora 14, cu prilejul aniversării Zilei Naționale a Chinei, Asociația Română de Prietenie cu China, în colaborare cu Consulatul General al Chinei la Constanța, vernisează, în holul Universității, expozițiile de fotografie „Memories of the People’s Republic of China”, realizată de Ministerul Culturii al RP China, și „World Cities Day and the Expo 2010 Shanghai China”, donată Universității „Andrei Șaguna” de Biblioteca din Shanghai.