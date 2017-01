Dublă lansare la Biblioteca Judeţeană

Dublă lansare la Biblioteca Județeană

Iubitorii de adevărată istorie românească, trăită și povestită pe viu, sunt așteptați astăzi, de la ora 17, în aula Bibliotecii județene „I.N. Roman”, unde are loc o dublă lansare de carte: „Jertfa” și „Lupta”, semnate de Dan Lucinescu. Cu o impresionantă carte de vizită, Dumitru Dan Lucinescu este de loc din Botoșani, unde s-a născut în urmă cu 81 de ani, într-o familie de magistrați. La 16 ani era combatant ca pilot de aviație în al Doilea Război Mondial, la 20 de ani urma, simultan, cursurile a două facultăți - matematică și fizică - iar cu o lună înainte de a împlini 21 de ani este arestat și aruncat în beciurile comuniste, unde a petrecut 15 ani de suferință. După 1990, deși la o vârstă la care alții nici nu gândesc să înceapă o altă viață pe drumurile străinătății, Dan Lucinescu pleacă în Suedia, unde îi este recunoscută capacitatea intelectuală prin cooptarea sa ca membru al Academiei Suedeze. În 14 ani reușește să scrie 15 cărți, majoritatea dintre ele constituindu-se într-un omagiu închinat eroilor neamului românesc. Cele două volume lansate astăzi sunt, în viziunea unuia dintre organizatori, o demonstrație că România a avut și încă mai are eroi, oameni adevărați, care ar trebui să ne determine să ne recâștigăm demnitatea pe care am pierdut-o ca popor.