Dua Lipa vine la Constanţa! Artista fenomen va cânta la festivalul Neversea

Dua Lipa vine la Constanța! Artista fenomen va cânta la festivalul Neversea

Artista fenomen a momentului, Dua Lipa vine pentru prima dată în România, la Neversea! Alături de ea, legendarul Tiesto, Fatboy Slim și Afrojack vor rescrie povestea răsăritului la malul Mării Negre!Pe cele șapte scene vor mai urca Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental DJ, Wilkinsin DJ set, Dub FX, Foreign Beggars, Netsky DJ Set, Zeds Dead, Mike Perry și Klangkarussell DJS.Aceștia sunt doar primii 21 de artiști anunțați. Alături de ei urmează să se alăture line-up-ului și alți artiști internaționali care vor ajunge în vară, la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA.DUA LIPA este considerată artista fenomen a momentului și vine pentru prima dată în România, la NEVERSEA. La cei doar 22 de ani are colaborări muzicale cu mari artiști internaționali, cum ar fi Martin Garrix și Sean Paul, dar are și nominalizări și premii importante în industria muzicală. “Be the one” și “Scared to be lonely” vor răsuna live, la vară, la NEVERSEA.FATBOY SLIM sau pe numele său real, Norman Cook este considerat o legendă a muzicii dance și este foarte așteptat de fanii din România. Cariera lui, una de peste 30 de ani, este impresionantă și este artistul care și-a pus amprenta asupra muzicii dance. Mai mult decât atât, a fost și este o inspirație pentru generațiile noi de artiști.