„Du-te la mă-ta şi la tac-tu să-ţi arate! Nu vreau să te am pe conştiinţă!“

Învățăturile unui puști maturizat printre sevraje:

„Du-te la mă-ta și la tac-tu să-ți arate! Nu vreau să te am pe conștiință!“

Chiar a fost adevărată mărturia elevului care se droghează? Aceasta a fost prima reacție a cititorilor care ne-au contactat în urma lecturării articolului cu titlul „Mărturiile șocante ale unui elev de 14 ani care se droghează”. Curajul pe care elevul B.B., de 14 ani, și l-a asumat vorbind sincer cu reporterul „Cuget Liber” despre gravitatea consumului de droguri, descriind reacții dintre cele mai cutremurătoare, nu a rămas fără ecou. Articolul realizat în exclusivitate a stârnit în primul rând admirația cititorilor vizavi de semnalul de alarmă pe care acesta îl trage în rândul colegilor de-o seamă sau mai mici ca el. Faptul că și-a asumat public acest rol, prezentându-și drama ca pe o povață pentru ceilalți, dovedește că viața l-a maturizat mai devreme decât e normal. De altfel, B.B. ne-a mai declarat la momentul interviului că s-a întâmplat ca odată un puști de clasă mai mică să-și dorească să experimenteze „măcar un fum”, iar el i-a replicat foarte categoric: „Du-te la mă-ta și la tac-tu să-ți arate! Nu vreau să te am pe conștiință!”. Ne-am dori ca povestea cutremurătoare a acestui copil de 14 ani să fie un exemplu pentru toți cei care își pun speranțe de maximă fericire în consumul de substanțe psihoactive. „O singură dată înseamnă mereu!“ Ieri, în timp ce ne aflam la Centrul antidrog din Constanța, situat pe Aleea Mimozelor nr. 4, a sunat o persoană interesată de consiliere în această problemă. Asemenea apeluri, conform declarației comisarului de poliție psiholog Valentin Marius Sandu, sunt frecvente. „Nu majoritatea se finalizează cu o vizită la sediul nostru, iar mulți dintre cei care ne sună sunt îngrijorați de starea în care se află în urma consumului”, afirmă psihologul Sandu. De la începutul anului, s-au înregistrat, sub monitorizare, un număr de 18 adolescenți, în alarmantă creștere față de anii precedenți. Ultimul caz consemnat acum o lună, la solicitarea părinților, este cel al unui tânăr de aproximativ 14 ani. „Dacă în urmă cu un an și ceva se putea identifica o anumită categorie de elevi mai nonconformiști consumatori de substanțe etnobotanice, la ora actuală aceasta rămâne neprecizată. Întrebarea care se pune este ce urmărește un asemenea adolescent? Să se drogheze cheltuind niște sume de bani sau să ajungă să-și confecționeze chimic binele? Între 14 și 19 ani tinerii fug după ceva cvasi-iluzoriu. E destul să le spună cineva că anumite clase de droguri nu dau dependență ca să încerce măcar o dată. Din păcate, o singură dată înseamnă mereu! Se lasă păcăliți de cea mai perfidă substanță, minimalizând pericolul de a deveni pe termen lung niște paria ai societății, niște perdanți de care n-are nimeni nevoie. De aceea, noi trebuie să-i ajutăm să găsească resursele interioare de a-și activa starea de mulțumire de sine, satisfacția în lucrurile pe care le pot face bine”. Din nefericire, factorul care induce dorința adolescentului de apartenență la un grup de prieteni nedoriți de alții este lipsa arhetipului patern. Din discuția purtată cu psihologul Marius Sandu a reieșit că majoritatea tinerilor manifestă tulburări afectiv-emoționale, lipsă de atașament, aruncându-se în plasa consumului de substanțe euforizante pentru a uita anumite traume. Și nu în ultimul rând, ar fi bine ca adolescentele să știe că din cauza consumului le cad dinții, nu mai vorbim de păr, iar băieții își pierd potența dinaintea primei experiențe.