Droguri legale în poarta şcolii

Droguri legale în poarta școlii

Nici nu mai este nevoie ca elevii să aștepte până la terminarea orelor pentru a-și procura doza de… vise. Marea majoritate a magazinelor care comercializează substanțe etnobotanice sunt amplasate în poarta școlilor. Chiar și în timpul recreației, cu o fugă la „vecinul” de peste drum se poate cumpăra un plic de „fericire chimică”, la un preț rezonabil, de cel mult 25-30 lei 0,5 grame. Să ne bucurăm, totuși, că au fost scoase din chioșcurile ce funcționează în incinta școlilor snacks-urile și alte produse care dăunează grav sănătății. În luna februarie, Guvernul a emis o Ordonanță de urgență prin care a fost interzisă comercializarea unui număr de 36 de substanțe și plante etnobotanice, care au fost asimilate drogurilor. Și după apariția acestei ordonanțe însă, sute de tineri au continuat să ajungă la spital în stare gravă, în urma consumului de plante etnobotanice procurate fie de la magazine specializate, fie achiziționate de pe internet. Ca urmare a numeroaselor cazuri grave înregistrate în urgențele spitalelor din țară, s-a declanșat o campanie la nivel național prin care se speră scoaterea în afara legii a acestor unități. Care sub diverse pretexte oferă posibilitatea școlarilor de a deveni, dincolo de drogați, niște paria ai societății. Puterea e la primării Și pentru că singurele care pot acționa împotriva traficului de substanțe etnobotanice sunt primăriile, săptămâna viitoare, Consiliul Local Agigea va supune aprobării proiectul de hotărâre care interzice cultivarea, producerea și comercializarea acestor substanțe. „Nu pot să înțeleg acest gen de comerț, având în vedere ce impact are asupra minorilor, care, sub ochii noștri, fumează în curtea școlii. Iar dacă ei nu înțeleg că pot muri, atunci să-i ocrotim noi să nu cadă în prada acestui gen de tentație”, ne-a declarat Cristian Cârjaliu, primarul din Agigea și inițiatorul proiectului. La București, potrivit unui proiect al Primăriei municipiului, magazinele de comercializare a substanțelor halucinogene, etnobotanice, a plantelor și substanțelor care au fost identificate ca fiind dăunătoare sănătății publice, neinterzise încă prin legislație, ar putea fi interzise pe o rază de un kilometru în jurul școlilor. Pe când și la Constanța? Aflate la distanță de câțiva metri, pe b-dul Alex. Lăpușneanu, cele două magazine de vise „deservesc“ populația școlară a Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, dar și a Liceului „Telecom”. Cu prețurile afișate la vedere, oare pe cine așteaptă Bob Marley decât pe elevii de la Școala nr. 8, aflată imediat după colț? Mic și discret, acest magazin se „bucură“ de o poziție „centrală“, în proximitatea Școlii nr. 29 și la o distanță nu prea mare de Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu“ sau de Liceul „Decebal“