Drama unui licean de la ţară ajuns la oraş: "L-au distrus naveta şi anturajul!"

Drama unui licean de la țară ajuns la oraș: "L-au distrus naveta și anturajul!"

Atrași de „mirajul” vieții de licean la oraș, mulți dintre elevii de clasa a VIII-a care provin de la școli din mediul rural constănțean ajung să se piardă în jungla urbană și să uite, de fapt, care le este scopul în viață.Este și cazul lui Gabriel, clasa a IX-a la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, ajuns prin repartizarea computerizată de anul trecut, cu media 6,04, la secția mecanică. Despre un elev care a terminat la Cumpăna gimnaziul cu media 7,32 nu se poate spune că este o nulitate care s-a târâit să termine o școală.Și totuși, ajuns la acest colegiu tehnic, în primul semestru a înregistrat 140 de absențe, are patru corijențe și două situații neîncheiate. Iar în semestrul al doilea deja a ajuns la 86 de absențe nemotivate.Aflată în fața acestei situații, după lungi discuții avute cu elevul de-a lungul semestrul I, în care și-a luat tot soiul de angajamente că se va îndrepta, justificând că părinții nu pot veni la școală, diriginta, prof. Adriana Oprea, a considerat că este momentul să meargă la Cumpăna și să stea de vorbă cu părinții. De altfel, în consiliul profesoral, de săptămâna trecută, al Colegiului „Dimitrie Leonida”, s-a votat, conform ROFUIP, mutarea lui Gabriel la unitatea de învățământ din localitatea de unde provine, adică la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna.Pe de altă parte, prof. Oprea consideră că ar putea fi mai bine supravegheat dacă va merge la liceul din Cumpăna. „Naveta și anturajul l-au distrus. Trebuie exclusă pierderea acestuia pe traseu. Trebuie tratat cu mai multă responsabilitate și de asistenții sociali de la Cumpăna. Dacă familia nu este lângă ei în această perioadă a adolescenței, libertatea oferită de viața la oraș le poate fi fatală celor mai slabi”, a declarat diriginta.Aflat în plasament încă de mic, elevul se află, la ora actuală, în grija lui Dumitru Hodina, soția acestuia, care fusese asistent maternal, decedând în urmă cu câțiva ani. „Cât a fost aici, la școala din Cumpăna, nu am avut probleme cu el. Nici până să vină diriginta la noi, să-mi propună să fie transferat de la Constanța înapoi în Cumpăna nu știam că el chiulește și că are situația pe care o are la școală. Eu n-aș vrea să se întoarcă în Cumpăna, pentru că are alt viitor acolo, la Constanța. Ce-i al meu, ultimul gunoi să-l arunce de acolo, colo? Nici băiatul nu vrea să se mai întoarcă. Parcă dacă e să golănească nu poate să plece și de aici…”, ne-a declarat Dumitru Hodina.Și pentru că s-a pomenit și de responsabilitatea asistenților sociali, am luat legătura cu Simona Zamfir, cea care are în atenție dosarul acestui copil. „Eu nu mă ocup de mutarea lui de la o școală la alta. Nu mă interesează câte absențe are și ce note. Eu fac rapoarte de monitorizare, nu pot să suplinesc familia. Și diriginta de ce a stat până acum și nu a luat măsuri încă din primul semestru”, ne-a declarat, foarte revoltată, angajata plătită din bani publici să vegheze la viitorul unor copii care nu au nicio vină că ajung să fie crescuți de străini.La Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, prof. Ionela Baciu, director adjunct, ne-a confirmat că s-a primit cererea de mutare a elevului, dar că el va trebui să susțină niște diferențe, întrucât va fi mutat la o altă specializare: va trece de la mecanică la turism. Dacă vrea!?!La numărul de telefon oferit de dirigintă nu am reușit să luăm legătura cu Gabriel pentru a afla și dorința lui. Dar cu certitudine și-ar dori să rămână la liceul din Constanța. Cu ce preț, doar el poate decide.