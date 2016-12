DRAMA UNEI ŞCOLI DIN BURICUL CONSTANŢEI

DRAMA UNEI ȘCOLI DIN BURICUL CONSTANȚEI

Ştire online publicată Marţi, 08 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Soarta Școlii nr. 6 se află pe masa ISJ și a Consiliului LocalDacă prin anii ’80 Școala Gimnazială nr. 6 din cartierul Tomis III, zona Dacia, era una dintre cele bine cotate din municipiul Constanța, datorită promoțiilor de elevi valoroși care ieșeau de pe băncile ei, astăzi este doar umbra palidă a unui învățământ ce nu a știut să-i ocrotească... zestrea.O unitate școlară își poate păstra personalitatea juridică dacă are înmatriculați 300 de elevi, ori la Școala nr. 6 anul școlar începe cu 258 de elevi, cu efective minime la clasele a V-a și a VI-a, respectiv câte 12 elevi. Din care 10% aparțin minorităților, preponderent turco-tătari.Cât despre profesori, majoritatea cu gradul didactic I, aceștia au fracțiuni de norme la diferite unități școlare din vecinătate, precum școlile nr. 7, 12, Colegiul Tehnic „Tomis”, Grup Școlar „Emil Palade”.Un parcurs măcinat de comasări„Inclusiv după anii ’95, când am venit eu la catedra de limba română, elevi de la Școala 6 au obținut premii la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației”, ne declara ieri actualul director prof. Mihaela Niculae.Drama acestei instituții a debutat prin 2006, când, pe fondul scăderii natalității la nivel local și din cauza îmbătrânirii cartierului și pe fondul concurenței unor școli care au cunoscut un management performant, respectiv școlile nr. 30, 7, 29, chiar și nr. 12, s-a ajuns la această situație delicată, în ceea ce privește efectivele de elevi care au mai rămas înmatriculați. „Am trăit o experiență nefericită în 2009, când peste noapte am fost comasați cu Școala nr. 27. S-a spus atunci că Școala 27 a avut efective sub 200 de elevi, cât prevedea Legea 84/1995. Numai că acele efective cuprindeau un număr mare de copii aparținând unor clase cu risc teribil de abandon școlar, unor clase marginalizate social, unor minorități. Și atunci ne-am confruntat cu un fenomen care a marcat începutul declinului. Mulți părinți care aveau copii înmatriculați la noi și-au retras copiii și i-au reorientat spre școlile din jur. Situațiile statistice din acea perioadă relevau un deficit de aproape 99 de elevi”, a mai adăugat prof. Niculae.Tot în 2009 o inspecție generală făcută la Școala 6 avea să constate grave nereguli și un absenteism îngrijorător de mare, așa încât inspectorul general de la acea vreme a decis o a doua comasare, cu Școala nr. 12. În 2011 se schimbă legea și în vară, într-un efort susținut de profesori împreună cu părinții, se reușește desprinderea de Școala 12 și recăpătarea personalității juridice. „Neîncrederea a avut un efect catastrofal asupra școlii, a cadrelor didactice și din păcate nici la nivel de management nu s-a înțeles că trebuiau făcute schimbări fundamentale”, a continuat același interlocutor, referindu-se la elevii de diferite etnii care au fost refuzați. „Fenomenul de respingere a plecat de la părinți, care nu au înțeles nevoia de a fi integrați și acești copii care nu au nicio vină că trăiesc în condiții de sărăcie maximă, dar care au drepturi la fel ca orice copil din România. Ne-am trezit că am înmatriculat un copil cu nevoi speciale și am primit două-trei cereri de retragere a altor copii din colectiv. Unii părinți au înțeles că școala este a comunității. La toate acestea s-au adăugat și greșeli în ceea ce privește oferta educațională sau comunicarea cu părinții, dar și subfinanțarea. Poate și un interes mai susținut din partea unor cadre didactice de optimizare a demersului la clasă se adaugă acestei liste de cauze multiple. Cert este că, la ora actuală, Inspectoratul școlar s-a trezit cu un cartof fierbinte în mână, la fel și Consiliul Local”, mai spune prof. Niculae.Șansa ca această școală să nu fie absorbită de alte unități din proximitate este doar în cazul în care comunitatea adresează o solicitare întemeiată Consiliului Local, iar acesta acceptă.Structură a Liceului Teoretic „Traian“?Pentru că au existat zvonuri că Școala 6 ar putea deveni structură a Liceului „Traian” am dorit să aflăm cât de adevărat este. „Într-un consiliu profesoral din luna februarie am ridicat această problemă și colegii sunt de părere că ar fi binevenită o comasare prin fuziune cu o unitate din zonă. Propunerile colegilor au fost cu Școala 7 sau cu o grădiniță din apropiere sau Școala 12. Singura mare economie ar fi pierderea postului de director, în rest cheltuielile ar rămâne aceleași. În această iarnă, încălzirea a depășit un miliard de lei vechi, iar noi primim finanțare per capita. Și nu este doar problema Școlii 6. De fapt, multe școli care au o bază materială deosebită se confruntă cu această problemă a subfinanțării”, a mai adăugat același director, ținând să-i liniștească pe părinți că anul școlar 2015-2016 nu va aduce modificări, cel puțin deocamdată.