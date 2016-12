Drama educaţiei: cardiacii şi obezii din băncile şcolilor nu votează, deci nu interesează!

Drama educației: cardiacii și obezii din băncile școlilor nu votează, deci nu interesează!

La începutul anului școlar, învățământul constănțean a mai înregistrat o nedorită „victorie”: conducerea Școlii Gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea” a fost nevoită să ia decizia desființării clasei denumite generic „sală de sport”.„La vremea respectivă, am avut două variante: ori să punem câte 40 de copii în clasele pregătitoare, ori să desființăm această așa-zisă săliță de sport. Chiar dacă în urma recensământului am soli-citat cinci clase, am fost asaltați la înscrieri de cereri cu copii aparținând circumscripției, pe care nu aveam legal voie să-i refuzăm, așa încât am ajuns la șase clase. Poate că ar fi timpul să se intervină și asupra legislației în această privință, pentru că, dacă nu se impun condiții legale, noi nu putem face nimic. Suntem legați de mâini și nu putem face nimic”, a declarat prof. Corina Teodorov, directorul acestei instituții.Întrebat cum a acționat pentru a rezolva această gravă problemă, același director a afirmat: „Noi, ca admi-nistratori, nu putem accesa proiecte pe fonduri europene, ci doar Primăria Constanța poate face acest lucru, care are un departament foarte competent. Dar și aici este o problemă, pentru că, dacă respectivele fonduri nu sunt direcționate în sensul investițiilor în educație, pe axele prevăzute, tot degeaba avem așteptări.O altă idee ar fi includerea tuturor școlilor fără săli de sport într-un plan de investiții. Un parteneriat public-privat ar constitui o altă variantă.În urmă cu doi-trei ani, am trimis, prin Inspectoratul Școlar Județean, către Ministerul Dezvoltării cinci propuneri de proiecte cu privire la o sală de sport, gardul școlii și mansardarea. Nici la această oră, nu am primit vreun răs-puns”.Din punctul de vedere al inspectorului școlar de educație fizică, Dragoș Ciucan, decizia a fost luată foarte în pripă și tocmai de aceea nu poate răspunde pentru ea, întrucât a fost supusă unui consiliu de administrație care a decis… cum e mai bine pentru copii.„Din păcate, nicio campanie electorală nu are în vedere rușinea României de a fi declarată campioana Europei la obezitate și afecțiuni cardiace la pubertate. Se vorbește despre strategii naționale de tot felul, dar niciuna nu este îndreptată spre sportul școlar”, afirma prof. Ciucan, evident dezamăgit că prea mulți se fac că mai fac ceva în loc să acționeze concret.Cât despre modul cum profesorii de sport reușesc să-și noteze elevii în atare condiții, același inspector de educație fizică afirma că se pot, spre exemplu, evalua calitățile motrice, precum forța, prin tracțiuni și flotări, dar perioada de evaluare va fi mai lungă.Am încercat să aflăm și de la vice-primarul Costin Răsăuțeanu dacă Primăria Constanța acționează în vreun fel pentru a ajuta această categorie de elevi pentru care orele de sport au ajuns… o glumă bună, dar, din păcate, nu a fost de găsit.Subiectul rămâne deschis așa încât vom mai reveni asupra lui.