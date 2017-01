Dragoş Bucur pe platourile de filmare de la Hollywood

Dragoș Bucur pe platourile de filmare de la Hollywood

De curând Dragoș Bucur a terminat filmările pentru „Ride Along”, o comedie de acțiune americană turnată la Universal Studios, la Hollywood. Filmul va apărea, cel mai probabil, în ianuarie 2014, iar pe actorii principali sunt Ice Cube, John Leguizamo, Bruce McGill și Kevin Hart, regizorul fiind Tim Story . Un alt film american în care un român are rol de sârb. Că e mafiot sau terorist, nu mai contează. E evident de cealaltă parte a legii. Doar e Hollywood!Este primul rol al lui Dragoș pe teritoriul Statelor Unite, la un studio de talia lui Universal. Actorul român a mai jucat însă în afara României, alături de mari nume ale cinematografiei - producția The Way Back, în regia lui Peter Weir (The Truman Show, Master and Commander, Dead Poets Society), cu Colin Farrell, Ed Harris și Jim Sturgess.„Filmul începe cu o secvență cu mine (mafiotul sârb) și cu Ice Cube (polițistul undercover), una clasică între doi mafioți într-un bar părăsit, plin de sticle și fum. A fost interesant pentru că am putut să ne jucăm, să propunem, să improvizăm... Cred că în final a ieșit o scenă tensionată, dar și amuzantă... Mai tîrziu încep să împușc niște polițiști, dar, evident, toate gloanțele trec pe lângă Ice Cube. Star sistem-ul funcționează impecabil în industria cinematografică de la Holywood: star-urile trebuie să rămînă intangibile”, a povestit Dragoș Bucur într-un interviu acordat Ancăi Romanescu. Și tot acolo actorul a detaliat despre cum se poartă americanii cu armele pe platou.„Americanii iau foarte în serios siguranța pe set. Există un anume protocol care trebuie respectat indiferent de câte ori ai mai făcut asta sau de cât de mare vedetă ești. În prima zi am fost împreună cu John Leguizamo și Ice Cube la un poligon de tragere și am fost instruiți de doi traineri, unul pentru condițiile de tragere de pe set, celălalt pentru tragerea efectivă, cu gloanțe adevărate, din poligon.Pe platou, nimeni nu are voie să îndrepte arma spre cineva, nici măcar replicile din cauciuc. Armurierul aduce actorului arma încărcată înainte de a se da „Motor!”, îi spune câte gloanțe are pe țeavă și imediat după „Stop!”, actorul trebuie să rămână pe loc cu arma îndreptată spre pământ până vine cineva să i-o ia. Toată lumea are dopuri de urechi când se trage și sunt semne peste tot că vor fi focuri de armă...”Despre cascadoria cu motocicleta pe care trebuie să scape de polițiști, Dragoș Bucur a povestit. „Filmul are o secvență de acțiune în care personajul meu gonește printr-un mall pe o motocicletă, sare apoi cu ea printr-un geam, și în cele din urmă se rostogolește pe niște trepte. Ei bine, am alergat printre oameni cu motocicleta și am sărit pe ea în mers, dar trecerea prin geam și rostogolirea le-am lăsat în seama cascadorilor. Prefer să renunț la orgoliul personal de a mă da macho pe platoul de filmare, dar să rămân întreg și să mai fac și alte filme”.