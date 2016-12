Draga Olteanu Matei şi Mircea Albulescu, stele pe Walk Of Fame

Draga Olteanu Matei și Mircea Albulescu, stele pe Walk Of Fame

Aleea Celebrităților din București s-a îmbogățit cu două stele. Draga Olteanu Matei și Mircea Albulescu au primit sâmbătă câte o stea pe Walk Of Fame din Capitală, pentru întreaga carieră.Cei doi actori se vor alătura altor personalități din lumea teatrului și a filmului."După Dumnezeu, vă mulțumesc tuturor. Datorită dumneavoastră eu am fost actriță, m-am străduit să vă bucur și să vă susțin starea de bine. Atât cât voi mai fi în viață, voi face același lucru", a spus Draga Olteanu Matei."Mă bucur că am ocazia să mă aștern preș la picioarele publicului meu", a declarat Mircea Albulescu.Florin Piersic, Victor Rebengiuc, Radu Beligan, Amza Pellea, Maia Morgenstern, Tamara Buciuceanu Botez, Ileana Stana Ionescu, Sebastian Papaiani și regizorul Alexandru Tocilescu au fost deja omagiați pentru carierele lor de excepție.