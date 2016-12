Dr. Florin Iordănoaia le aduce veşti bune viitorilor cadeţi UMC

Dr. Florin Iordănoaia le aduce vești bune viitorilor cadeți UMC

La finele săptămânii trecute, dr. Florin Iordănoaia, șef de lucrări universitare la Universitatea Maritimă din Constanța, Facultatea de Navigație, a avut prima întâlnire cu conducerea Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România, la care au participat Florin Urziceanu, președinte, și Valeriu Raicu, vicepreședinte.După cum am fost informați, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre situația cadeților și absolvenților din UMC, dar și despre dezvoltarea activităților în parteneriat cu ANACR și prezentarea unor propuneri cadru de lucru în comun. De asemenea, s-a dezbătut organizarea și coordonarea în comun a unei chestionări privind satisfacția anga-jatorilor, referitoare la cadeți și ab-solvenți, coordonarea căutării de fonduri pentru a susține cadeții români, pentru efectuarea practicii, dar și efectuarea unui studiu privind situația cadeților, răspunzând la întrebarea: câți sunt angajați la companiile de navigație maritime și care este orientarea lor pro-fesională. Studiul va reflecta situația ultimilor cinci ani.Un alt studiu va avea ca obiectiv eficiența programelor de învățământ, față de cerințele armatorilor, dar și o analiză cantitativă și calitativă referitoare la situația „Universitate sau Colegiu Nautic”.„Aceste discuții și propuneri nu angajează în niciun fel UMC, ca instituție publică de stat, nu se bazează pe fonduri de la UMC, dar urmăresc interesele comune ale studenților și absolvenților.La programul activităților ANACR din acest an pot să participe toți cei care doresc, oricine din UMC. Am cerut în mod special președintelui ANACR să invite la discuții și activități pe toți acei colegi care vor dori să candideze la funcțiile de conducere din UMC, fără niciun fel de discriminare, fără să se creeze animozități”, a mai precizat ș.l.dr. Florin Iordănoaia.Așa cum am făcut public în edițiile anterioare „Cuget Liber”, dr. Iordănoaia și-a făcut publică intenția de a candida la funcția de rector la UMC la alegerile de anul viitor și după cum se poate observa deja acționează pentru a demonstra că dorește binele absolvenților acestei instituții universitare constănțene.