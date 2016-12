Dovada că se poate! Şcoala din 23 August, beneficiara unui proiect european

Dovada că se poate! Școala din 23 August, beneficiara unui proiect european

Grație implicării deosebite a profesorului de limba franceză Alexandra Necula, Școala Gimnazială „George Coșbuc” 23 August este beneficiara unui proiect ERASMUS+,.Prin colaborarea pe platforma e-Twinning cu omologii din Germania și Franța, s-a aplicat cu succes pe axa K2-cooperare în materie de inovație și schimb de bune practici, acțiunea „Parteneriate strategice”, pe tema „Se deplacer au quotidien en Europe, realites et perspectives”.Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, până în septembrie 2017, și are valoarea totală de 132.000 euro. Echipa României este reprezentată de: prof. Alexandra Necula (coordonator), prof. Magdalena Iacob (director), prof. Valentina David (responsabil comunicare e-Twinspace și instructor legislație rutieră, transport cu bicicleta), prof. Alina Orzaru (responsabil traducere text în limba engleză), prof. Stelian Floroiu (responsabil pregătire sportivă).Școlile partenere sunt College d’Isle din Vienne (Franța) și Gesamtschule Hullhorst, din localitatea Hullhorst (Germania).În perioada 17-23 mai, are loc prima mobilitate a partenerilor francezi și germani în România. Printre activitățile proiectului se numără și două participări la proiecte desfășurate la nivel județean, ambele promovând bicicleta ca mijloc de transport și de menținere a sănătății în rândul tinerilor: Cupa DHS și „Constanța pedalează”.