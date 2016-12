Două zile de festival dedicat primăverii

Duminică, 23 martie, și luni, 24 martie, Uniunea Democrată Turcă din România organizează cea de a XIII-a ediție a Festivalului Interetnic „Primăvară Comunitară”, evenimentul organizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. Festivalul va debuta duminică, 23 martie, la ora 14, la hotel „Palas” din Constanța, cu Simpozionul „Datini și obiceiuri de primăvara”. În cadrul simpozionului vor fi evocate datini și obiceiuri de primăvară ale comunităților etnice din Dobrogea, printre acestea numărându-se cea turcă, tătară, germană precum și tradiții practicate de aromâni în acest anotimp.Festivalul va continua luni, 24 martie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, de la ora 16, cu un spectacol etnofolcloric, susținut de ansambul folcloric „Delikanlilar”, corurile „Mehtap” și „Kaynanalar” ale UDTR, ansamblul de dansuri „Karadeniz”-UDTTMR, formațiile artistice „Dobrogeanca”, „Giunea Mea” și „Armâna mea”. Vor mai interpreta cântece tradiționale Melia Iusuf și soliști ai Forumului Democrat German din Constanța. De la ora 18, în programul festivalului este prevăzut un concert susținut de Orchestra Simfonică a Conservatorului de Stat Balkan din cadrul Universității „Trakya” din Edirne, dirijor Aminbay Sapayev. Artiștii din Turcia vor interpreta piese de W. Amadeus Mozart, D. Shostakovici, C. Petrov, V. Monti. L. Anderson, dar și lucrări aparținând compozitorilor turci Hammamizade Ismail Dede Efendi și Mehmet Ali Bey.Președintele comisiei de cultură Serin Turkoglu a declarat: „În acest an, am inclus pentru prima dată în acest festival dedicat primăverii un concert simfonic în interpretarea unei orchestre din Republica Turcia. Acest lucru a fost posibil datorită partenerilor noștri, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, Centrul Cultural Turc «Yunus Emre» din Constanța și Muftiatul Cultului Musulman din România, dar și a sprijinului financiar acordat de Departamentul pentru Relații Interetnice”.