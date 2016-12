Două şcoli constănţene au participat la cea mai mare lecţie din lume

Două școli constănțene au participat la cea mai mare lecție din lume

Peste 5 milioane de copii din peste 100 de țări ale lumii, dintre care 30.000 din România, au participat ieri la cea mai mare lecție din lume, al cărei scop este să atragă atenția înalților demnitari asupra nevoii de a asigura educație gratuită de calitate pentru fiecare. Evenimentul este coordonat la nivel mondial de Campania Globală pentru Educație (o coaliție de organizații civice și de caritate din toată lumea) și este organizat, la nivel național, de SCR. Elevii și cadrele didactice din România participă pentru al optulea an consecutiv la acest eveniment. În acest an, însă, numărul elevilor implicați este de patru ori mai mare față de anul trecut. În plus, o noutate pentru ediția 2008 este participarea unui număr mai mare de școli din mediul rural (23 de școli), precum și înscrierea unor școli din învățământul special și din centrele de reeducare pentru minori. În Constanța, despre astfel de lecții am aflat că s-au desfășurat la Școala nr. 3 „Ciprian Porumbescu” și la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”. La nivel global, 72 de milioane de copii și 774 milioane de adulți nu au acces la educație. Una din patru femei din lume este analfabetă. În 2000, liderii lumii au semnat Agenda Educația pentru Toți, angajându-se ca fiecare persoană să aibă acces la educație până în 2015. Deși au fost înregistrate progrese, în ritmul în care se desfășoară programul, aceste ținte nu vor fi atinse nici în 100 de ani.