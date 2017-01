Două eleve din Constanţa cuceresc Pentagonul

Două eleve din Constanța cuceresc Pentagonul

Diana-Alexandra Ioancea și Anca-Elena Sîrbu sunt elevele din clasa a XII-a care au adus Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” un motiv de mândrie la început de an școlar. Sunt două eleve modeste, care nu se laudă cu realizările lor, deși s-au clasat printre primele șase echipe în cadrul concursului internațional „Aliante 2007“, desfășurat în Germania. Drept premiu, fetele au obținut o excursie în Statele Unite ale Americii, în perioada 25 septembrie - 10 octombrie. Diana și Anca vor vizita sediul Pentagon, dar și baze militare, obiective strategice, portavioane și vor participa la diverse seminarii. „Nu vom merge acolo ca simplii turiști. Ne vom și plimba, dar vom lua parte la discuții tematice și vom avea acces în locuri nepermise vizitatorilor obișnuiți“, ne-au declarat fetele. Cea de-a șaptea ediție a concursului „Aliante 2007" a fost organizată de către organizația civică „Jagello 2000 - Association for Euro-Atlantic Cooperation”, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă, cartierul general NATO și Pentagon. La competiție au participant elevi cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani din România, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Slovacia, Ucraina, Marea Britanie, S.U.A și Republica Cehă. Concursul este finanțat de cartierul general NATO și își propune să promoveze politicile de securitate ale organizației elevilor de liceu. Lungul drum spre America Tinerele au trecut prin probe de cunoaștere și curaj, parcurgând mai multe etape eliminatorii până în faza finală. În perioada ianuarie-aprilie, cele două mirciste au completat chestionare cu câte 20 de întrebări și au compus eseuri legate de structura și funcționarea NATO, transmise on-line, intrând, astfel, în concursul promovat la nivelul țării noastre de Eurisc și M.Ap.N. Echipa fetelor s-a calificat la faza națională a concursului de la Sibiu, unde au participat, timp de două zile, la antrenamente constând în trageri, aruncări de grenade, înot, pistă cu obstacole, precum și teste psihologice și de limba engleză. Diana și Anca au obținut rezultate bune, ajungând în faza internațională a concursului, desfășurat în Germania, la o bază militară britanică. Tinerele constănțene au fost desemnate echipe câștigătoare ale concursului, împreună cu doi concurenți din Slovacia, o echipă din Sibiu și doi concurenți din Polonia. În ceea ce privește planurile de viitor, fetele se gândesc deja la admiterea la facultate. 