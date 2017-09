Două cărţi noi din universul "Harry Potter" vor fi publicate. Când va avea loc lansarea

Două cărți noi din universul "Harry Potter" vor fi publicate. Când va avea loc lansarea

Luni, 24 Iulie 2017.

Cele două noi volume vor fi prezentate în cadrul unei expoziții organizată de British Library, la Londra, în luna octombrie a acestui an și va rămâne deschisă până în februarie 2018, potrivit reprezentanților editurii britanice Bloomsbury.Cititorii care vor lectura volumul "Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition" vor putea să exploreze programa Școlii de Magie Hogwarts, unde a studiat personajul Harry Potter. Ambele volume, editate de British Library, vor include schițe și pagini extrase din manuscrisele scriitoarei J.K. Rowling ce nu au mai fost niciodată prezentate în public, scrie Mediafax.Pe data de 26 iunie s-au împlinit 20 de ani de la lansarea volumului "Harry Potter și Piatra Filozofală", prima dintre cele șapte cărți din seria "Harry Potter", care s-au vândut în aproximativ 450 de milioane de copii pe plan mondial și au fost traduse în nu mai puțin de 29 de limbi.