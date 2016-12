Donaţie de carte la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica”

Donație de carte la Școala „Gheorghe Țițeica”

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu o săptămână înaintea demarării „Săptămânii altfel” în instituțiile de învățământ din întreaga țara, elevii Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, care vor fi cu toții implicați în proiectul „Mai buni împreună” din perioada 7-11 aprilie 2014, au participat la o acțiune coordonată de Anca Moșoiu, bibliotecara școlii.Cei mai entuziaști donatori au fost elevii ciclului primar care au renunțat la prietenii lor din „Matilda” lui Roald Dahl ori la „Jurnalul unui puști” al lui Jeff Kinney, gândindu-se că astfel vor face o bucurie și altor copii. Timp de cinci zile s-au donat 397 de exemplare, campioana donatorilor fiind eleva Ioana Mihale, din clasa a IV-a C, care le-a dăruit colegilor ei actuali și viitori 13 volume.Clasele cu cele mai multe volume donate au fost cea pregătitoare B , coordonată de institutor Neli Dimancea, unde fiecare elev a adus cel puțin o carte, respectiv a IV-a C, institutor Rodica Radu, cu un total de 58 de cărți donate de 12 elevi. Elevii au fost monitorizați întreaga săptămână de către Robocărticel, mascota evenimentului, în fiecare clasă existând afișul evenimentului.Anca Moșoiu, coordonatoarea proiectului, a declarat la finalul acțiunii: „Este necesar să găsim mijloace diferite pentru a reînnoi fondul de carte al bibliotecii deoarece nu s-au mai alocat, prin bugetul Ministerului, de câțiva ani bani în acest scop. Donația este una dintre căi, cea mai eficientă. În plus, a învăța copiii să dăruiască este cu mult mai important decât orice altceva, căci înseamnă să determini generațiile următoare să se gândească la cei din jurul lor, să nu treacă indiferenți pe lângă probleme, ci animați de dorința de a le găsi o rezolvare.”Ca urmare a acestui demers, multe din cărțile deteriorate, mai ales ale autorilor români citiți cu precădere de elevii ciclului primar, vor fi înlocuite. În plus, biblioteca este acum bogată și în titluri de actualitate, ale autorilor contemporani îndrăgiți de copii.