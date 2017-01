DOLIU în teatrul constănţean! A MURIT actriţa DIANA CHEREGI

1

Dumnezeu s-o ierte pe Diana Cheregi !

04 Mar, 2013 09:35 Nu numai ca am aplaudat-o de multe ori pe doamna Diana Cheregi dar am si cunoscut-o personal. Un om deosebit daruita spiritului intr-un oras politizat la maxim si "maiamizat" la maxim ,daca imi permiteti aceasta licenta *(ironica desigur)... Politica a transformat teatru constantean intr-o batalie la scena deschisa , constantenii nu-i uita pe cei care au incercat sa politizeze arta ! Dumnezeu s-o ierte pe Diana Cheregi !