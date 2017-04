DOLIU ÎN LUMEA TEATRULUI. A MURIT UN MARE COMEDIANT

Ştire online publicată Vineri, 07 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Don Rickles, legendarul comic cu o carieră de mai multe decenii care a inventat tipul de umor sarcastic specific acum talk show-urilor americane, a murit joi, la locuința sa din Los Angeles, de insuficiență renală, la vârsta de 90 de ani, relatează Reuters, potrivit Agerpres.Rickles, care a declarat că a dezvoltat tipul său special de umor batjocoritor, deoarece nu se pricepea să spună glume obișnuite, a dezvoltat o infecție bacteriană în ultimele luni, din cauza căreia a anulat un număr mare de spectacole.Moartea comicului, anunțată de agentul său, a fost confirmată de purtătorul său de cuvânt Paul Shefrin, care a spus că Rickles a lăsat în urmă o soție de 52 de ani, Barbara, o fiică, Mindy Mann, și doi nepoți. El ar fi împlinit 91 de ani pe 8 mai.Rickles a apărut pentru ultima oară într-un show în Las Vegas la sfârșitul lui octombrie. El a continuat însă să lucreze după ce s-a îmbolnăvit în februarie, înregistrând fragmente pentru un viitor serial pe internet realizat pentru Asociația americană a pensionarilor, intitulat "Dinner with Don", în cadrul căruia găzduia conversații față în față cu diferite celebrități, a precizat Shefrin.Cel mai frecvent, țintele așa numitului "Merchant of Venom" erau chiar fanii săi, care se îngrămădeau la spectacolele sale pentru a fi luați în râs de celebrul comic. De asemenea, scrie Reuters, celebritățile veneau la show-urile sale, doar pentru onoarea de a fi luați în derâdere de Rickles și nicio minoritate sau grup etnic nu era iertat de limba sa ascuțită."Era numit The Merchant of Venom, dar în realitate era unul dintre cei mai amabili, afectuoși și sensibili oameni pe care i-am cunoscut", a scris actorul și comicul Bob Newhart într-un comunicat semnat împreună cu soția lui Ginnie.