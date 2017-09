DOLIU ÎN LUMEA CULTURALĂ CONSTĂNŢEANĂ! A MURIT OMUL DE CULTURĂ MIRCEA ŢUGLEA

DOLIU ÎN LUMEA CULTURALĂ CONSTĂNȚEANĂ! A MURIT OMUL DE CULTURĂ MIRCEA ȚUGLEA

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Echipajul medical sosit de urgență sâmbătă, 19 august, pe plaja Modern din Constanța nu a mai putut face nimic în cazul scriitorului Mircea Țuglea, redactorul-șef al revistei Tomis. Acesta s-a înecat înotând dincolo de geamandură.Conform medicilor, bărbatul de 43 de ani a fost găsit la sosirea echipajelor de intervenție în stop cardio-respirator. Timp de 45 de minute i s-au aplicat manevre de resuscitare, la final persoana fiind declarată decedată. Potrivit martorilor, Mircea Țuglea înota dincolo de geamanduri. Mircea Țuglea era poet, publicist și critic literar român, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala București Poezie) și redactor-șef al revistei Tomis.Era membru fondator al Cenaclului de Marți și al Asociației Arte & Litere ASALT din Constanța. A fost bursier Herder la Universitatea din Viena (1996-1998), unde a studiat literatura comparată și germanistică. Era doctor în litere la Universitatea din București (2007). Obținuse bursă de cercetare postdoctorală acordată de Academia Română (2011-2013), pentru volumul “Lirica lui Paul Celan și gândirea contemporană”. S-a născut la 14 aprilie 1974 in Tecuci. După absolvirea Liceului “G. Călinescu” din Constanța (1992), urmează cursurile Facultății de Litere a Universității “Ovidius” din același oraș, absolvită in 1996. Și-a început activitatea literară în cadrul facultății la “Cenaclul de marți” coordonat de criticul și profesorul Marin Mincu.Debutează publicistic cu poeme în revista “Păi” a liceului “G. Călinescu” (la care era redactor). Debutul editorial are loc cu volumul Proezia (Ed. Pontica, 1996). Colaborează la revistele: “Convorbiri literare”, “Poesis”, “Vatra”, “Paradigma”, “Contemporanul. Ideea europeană”, “Viața Românească”, “Tomis” s.a. A fost fondatorul mai multor cenacluri literare, dintre care le amintim pe cele mai importante: Cenaclul de Marți și Pătratul literar. A fost profesor de limba și literatura română la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” din Constanța (1998-2006), scrie adevarul.ro