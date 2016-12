DOLIU ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONSTĂNŢEAN. A MURIT UN MARE DASCĂL

2

Dumnezeu s-o odihnesca in pace !

Trebuie inteles odata pentru totdeauna ca jertfele umane din invatamantul constantean sunt reale, ca nimeni nu face nimic ca profesorii sa aiba drepturi depline financiare, onoare si demnitate umana. Inca un semnal de alarma moartea acestei doamne profesor care a participat la fondul de pensii si nu a apucat sa ia niciun leu ca drept de pensie. Alo, politicienii tehnocrati voi aveti urechi sa auziti, voi aveti ochi sa vedeti cum se zbate pestele pe uscat in invatamantul constantean. Dumnezeu s-o odihneasca in pace pentru tot binele facut, si cam atat, de rest nu mai vorbim...