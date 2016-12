Doliu în învățământul constănțean / A murit profesorul Munteanu

1

Antagonismul loveste iar

In al doilea rand, expresia "in nefiinta" reneaga ideea de Dumnezeu si de viata eterna, de imortalitate a sufletului uman, a vietii de dupa. In al treilea rand nu ati specificat ce a predat domnul profesor Munteanu. Daca l-ati prezentat ca si profesor, inteleg ca actul profesoral a fost definitoriu pentu dumnealui. I-ati mai negat o data existenta. ... In primul rand, Dumnezeu sa il ierte.