Doliu în învăţământul constănţean. A murit profesoara Maria Hondrilă!

Mesaj pentru Doamna Hondrila Maria

Cele mai sincere condoleante familiei si fiului doamnei Hondrila ! ... Doamna profesoara Hondrila avea darul de a ne face sa respiram un aer saturat de eleganta si cultura! Mi-a fost profesoara putin timp dar nu am uitat-o niciodata, chiar daca nu am mai avut sansa sa vorbesc cu dansa decat in gand. Un om atat de complex este greu de descris, dar cine a cunoscut-o stie precis despre ce vorbesc ! Despre lumina, generozitate, consecventa morala! Sunt sigura ca drumul pe celalalt taram ii va fi luminat de gandurile bune si pline de recunostinta ale elevilor sai ! Valentina Gheorghe