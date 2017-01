Doi valoroşi studenţi constănţeni, nominalizaţi la Gala excelenţei academice

Doi valoroși studenți constănțeni, nominalizați la Gala excelenței academice

Veniți de pe patru continente, 15 țări, 38 de universități și cu un imens bagaj de cunoștințe și realizări, finaliștii Galei LSRS 2017 sunt exemple ale poten-țialului impresionant al tinerilor români din diaspora, considerați oameni ce pot schimba lumea.Ca în fiecare an, concursul din cadrul Galei Studenților Români din Străinătate aduce în prim planul societății românești o serie de tineri români cu rezultate academice și extra-curiculare de excepție.În concurs, la cele șapte categorii de anul acesta, s-au înscris peste 150 de studenți români din toate colțurile lumii. Concurenții provin de la universități de prestigiu internațional, precum Harvard University, Standford University, Co-lumbia University, NYU, University of Oxford, Imperial College London sau Technische Universitat Berlin.Ca în fiecare an, universitățile americane de top sunt extrem de bine reprezentate la Gala LSRS. Cei șapte finaliști sunt vârfuri de necontestat ale generației lor și se remarcă prin diversitatea și impactul activităților lor academice și extracuriculare, printre aceștia numărându-se și constăn-țeanca Elif Memet.Despre fosta șefă de promoție a Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, am mai avut prilejul să scriem și atunci când a fost nominalizată într-o altă campanie națională, cea a „Oamenilor Timpului”.Admisă la Universitatea Columbia cu bursă integrală, datorită rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri, atât naționale, cât și internaționale, Elif Memet vorbește șase limbi străine și a devenit celebră în 2015, când a fost invitată la Casa Albă, în urma câștigării unui concurs internațional de eseuri. De asemenea, a fost cel mai tânăr delegat la Harvard WorldMUN - Bruxelles 2014, a participat la Doha Gathering of all Leaders in Sport Forum 2013. Ea a fost admisă printre cei 10 Science Research Fellows admiși pe an, primind, în același timp, și o bursă de 10.000 dolari pentru a-și realiza lucrarea de cercetare în timpul verii.Cea de-a doua studentă de origine din Constanța este Alexandra Petrișor, care a studiat chitara la secția de muzică a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța.„După absolvirea cu succes a Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, la clasa de chitară a lect. univ. dr. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu, mi-am continuat studiile de Master în duo de chitare la Staatliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, avându-i ca profesori pe Duo Kaltchev - Ivo și Sofia Kaltchev. Începând cu anul 2013, am studiat la Conservatoire de Strasbourg, la clasa unuia dintre cele mai celebre duo-uri de chitară din lume, Duo Melis - Alexis Muzurakis și Susana Prieto. În iunie 2016, am terminat studiile de Master, fiind absolventa Academiei de Muzică și a Universității din Strasbourg, cu mențiunea «excelent»”, mărturisește constănțeanca în scurta sa recomandare.Așteptăm cu interes votul final de mâine seară al juriului de specialitate.