Doi studenţi constănţeni, în elita universitară naţională

Doi studenți constănțeni, în elita universitară națională

Ca în fiecare an, Liga Studenților Români din Străinătate organizează Gala Studenților Români din Străinătate, eveniment ce urmărește să promoveze în spațiul românesc rezultatele academice deosebite ale studenților și absolvenților români de peste hotare.Cea de-a șasea ediție a Galei va avea loc joi, 8 ianuarie 2015, când se va sărbători și împlinirea a șase ani de la înființarea ligii organizatoare, în cadrul unui eveniment ce se va desfășura la București și care este menit să premieze modele de reușită în viață, de excelență în educație și performanță academică.Printre cei 600 de studenți și absolvenți români de peste hotare, precum și tineri liceeni și studenți care intenționează să urmeze un parcurs universitar în străinătate, se găsesc și doi constănțeni - Tiberiu Popescu și Sergiu Iliev.Tiberiu Popescu este unul dintre exemplele de urmat, însă, spune el, și munca în echipă este la fel de valoroasă. „Șansa mea a fost să cresc alături de oameni care insuflă excelență. Am început cu celule stem și am ajuns la chirurgia robotică. Am învățat că arta în medicina modernă rezidă în capacitatea de colaborare și într-o viziune care «să provoace» viitorul. Alături de colegii mei de la Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj Napoca, am pus bazele unei organizații unice în Europa, care oferă studenților șansa de a lucra efectiv cu robotul“, a scris tânărul în prezentarea sa. Tiberiu a preluat activitatea Cercului Studențesc de Oncologie și Radioterapie, al cărui scop dedicat este motivarea și dez-voltarea academică a studenților, prin includerea lor în burse de cercetare.Iliev Sergiu este din Năvodari, studiază la Imperial College London și se declară pasionat de zborul atmosferic și spațial. „Când eram mic, am văzut filmele «Star Wars» și am decis să lucrez pentru a aduce acele nave extraordinare la realitate și, astfel, să împing granița stabilită între do-meniul posibilului și cel al fantasticului“, a spus finalistul.