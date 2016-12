Doi gemeni, vedetele premierei de la Teatrul „Căluţul de mare“

Doi gemeni, vedetele premierei de la Teatrul „Căluțul de mare“

În ciuda condițiilor meteo care au dat peste cap toată Constanța, undeva, pe str. Aristide Karatzali, la sediul Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare” se repetă de zor pentru succesul unei premiere care cu siguranță va cuceri micuții spectatori.Aflat la cea de-a patra colaborare cu această instituție, regizorul bucureștean Cristian Mitescu a reușit în mai puțin de doi ani să monteze „Povestea porcului”, „Spărgătorul de nuci” și „Punguța cu doi bani”, iar acum lucrează la o poveste de neuitat despre doi copii din două lumi diferite, aparținând lui Mark Twain - „Prinț și cerșetor”.Întrebat cum s-a ajuns la alegerea acestei povești, regizorul declara pentru „Cuget liber”: „În urma discuției cu domnul director Lică Gherghilescu aveam de ales între mai multe povești, dar mi-a precizat că își dorește o montare mai mare, în care protagoniști să fie doi gemeni. Piesa păstrează foarte puțin din textul original, pentru că povestea este foarte stufoasă și am încercat s-o simplific întrucât se adresează copiilor începând cu vârsta de 5 ani. Am păstrat doar un fir, care îmi doresc să pună în valoare ceea ce vreau să transmit eu prin intermediul acestui spectacol, și anume că nu haina îl face pe om. Nu contează cum te îmbraci, ci ceea ce înveți și cât înveți, iar eu m-am folosit de acest text, fără a mă abate prea mult de la poveste. Lucrăm la două variante de spectacol, una în care protagoniști vor fi doi elevi constănțeni gemeni, de 12 ani, iar într-o altă variantă, Edward Tudor - Prinț de Wales, și Tom Canty - băiatul sărac, vor fi interpretați de Daniela Manolache și Rovena Paraschivoi. Li se alătură în distribuție Clara Ghiuvelechian, Ion Ciolan, Grațian Prisăcariu, Dan Minciună, Andrei Stroescu, Tiberiu Roșu. Concepția costumelor și a decorurilor este semnată de Eugenia Tărășescu Jianu, muzica - Dan Bălan, iar coregrafia - Mihaela Lintzmaier. Colaborez cu echipa de actori de la Constanța foarte bine și îmi face plăcere să lucrez cu ei. Acum am în echipă doi sau trei actori cu care n-am mai lucrat, dar sunt foarte mulțumit și consider că am fost inspirat când am făcut această distribuție”.Amănunte despre cei doi gemeni am aflat de la directorul Lică Gherghilescu: „Profesorul de limba română Valentin Sgarcea, de la Școala «Bogdan Petriceicu Hașdeu» mi i-a recomandat pe gemenii Vlad și Cristi Munteanu, pentru că a mai colaborat cu ei la montarea unor piese. Acum ei sunt elevi în clasa a VI-a la Liceul Teoretic «Decebal» și pregătim două variante de spectacol, în cazul în care copiii nu vor putea să onoreze prezența la spectacol”.Ni s-a oferit posibilitatea să asistăm la una dintre repetiții și le recomandăm de pe acum părinților să-și aducă micuții la un spectacol impresionant, care cuprinde mai multe sisteme de mânuire, inclusiv păpuși compuse, marionete și elemente animate.Într-o pauză de repetiție, am vrut să aflăm de la Daniela Manolache și Tiberiu Roșu cum ar caracteriza această nouă montare: „Depunem suflet, iar piesa va fi foarte frumoasă, spectaculoasă. Un spectacol complet și complex, iar cu domnul regizor comunicăm foarte bine și am ajuns să ne înțelegem din priviri”, afirma Daniela Manolache. „Având în vedere că vorbim de Mark Twain, iar «Prinț și cerșetor» este un titlu care spune multe, avem nu numai parte de actorie, dar și părți lirice, părți comice și foarte multă coregrafie. Pe noi, ca actori, ne solicită pe mai multe planuri”, a mai precizat Tiberiu Roșu.Repetițiile au început pe data de 8 ianuarie și premiera este prognozată a avea loc la jumătatea lunii februarie.