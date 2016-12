Documentar despre gorile la American Corner

Astăzi, începând cu ora 11.45, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța va organiza acțiunea intitulată „Dian Fossey: Reviving Gorillas - A Life in the Jungle”. Activitatea va fi deschisă de către Rodica Toma, coordonator American Corner, care va face o prezentare despre viața lui Dian Fossey, zoolog american care a studiat gorilele timp de aproape 20 de ani. Acțiunea mai cuprinde vizionarea filmului documentar „Dian Fossey - The Story behind the Gorillas in the Mist”, realizat de către National Geographic. Cartea ei de succes se intitulează „Gorillas in the Mist / Gorile în ceață“. Părți din această carte și articolul lui Hayes au fost adaptate pentru filmul „Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey”, în care rolul principal este jucat de actrița Sigourney Weaver. La activitate, vor participa elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius”, împreună cu prof. Valerica Vișan.