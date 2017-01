Doctorul Moarte transformă cadavrele în artă

Ştire online publicată Marţi, 28 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Trupul unei femei însărcinate cu fătul vizibil în uterul deschis, capete umane fără scalp cu creierul la vedere, un fetus, sunt doar câteva dintre operele inedite expuse la Londra. Expoziția, intitulată „Body Worlds and The Mirror of Time”, este realizată de celebrul anatomist german Gunther von Hagens, supranumit Doctorul Moarte. Sunt expuse aproximativ 200 de organe, animale sau corpuri umane întregi. Toate acestea au fost supuse tehnicii plastifierii, pe care chiar Gunther a inventat-o în 1977. Expoziția „The Mirror of Time” prezintă desfășurarea vieții umane și subliniază efectele îmbătrânirii: „Este prezentat întregul spectru al vieții, cum ne dezvoltăm și cum îmbătrânim”, susține Gunther. Tehnica de conservare a cadavrelor folosită de anatomistul german constă în îndepărtarea apei și a grăsimilor, după care se introduc anumite substanțe plastice, astfel încât se păstrează aspectul proaspăt, cadavrul nu se strică și nici nu miroase.