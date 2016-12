Dobrogea, ţinutul lui Dobrotici. Din ce neam se trag dobrogenii

2

Ha!

"Dobrogenii" de azi se trag din Neamul Oltenilor; Oltenii find majoritari in Misia. Copiii si tinerii de azi nu stiu cum au ajuns Oltenii in Misia. Pai, in 1940, "bravii" Rromarlani ai timpului in frunte cu priapicul "rege"; un smintit ce daduse tara pe laba SSmitilor in frunte cu Magdareata Wolf("Elena Lupescu"), in loc sa lupte pentru Tara si Popor, au dat Cadrilaterul in labele Bulgarilor. In 1940, in Cadrilater, judetele Caliacra si Durostor, traiau peste patru sute de mii de Romani, in majoritate Olteni, colonizati dupa campania tragi-comica din 1913(al doilea razboi balcanic). Lasitatea veneticilor ce "conduceau' Tara si furia SSmito-Germanului Hitler ajutat de...Rromarlanul Mussolini, au dus la transferul in Misia a Oltenilor ce au fost asezati in sate, nu in "orase"(Kustendge avand atunci 'fo cinspe mii de...suflete, majoritatea fiind Turco-Tatari, Tzigani-Turci si Armeni). Care va sa zica, stramosii Dobrogenilor sunt Romanii din judetele Romanati si Valsca, tinut in centrul cauia se afla Colonia Romula Malva; Colonia fiind capital provinciala in jurul careia s'a format limba romana de azi; limba adoptata si de Dacii Liberi dupa cucerirea Romana. Stramosii mei au trait in satul Sprepadure din plasa Sabla; sat pe care l'am...revazut acum cativa ani.