Doar pentru cunoscători - HighSchool Fest

Ştire online publicată Miercuri, 10 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

HighSchool Band, proiect conceput de către Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare, a ajuns la al cincilea festival. Având aceeași deviză „Fiecare generație își merită muzica ei”, HighSchool Band invită toți degustătorii de muzică bună să vadă un „battle on stage” între cele mai bune trupe ce aparțin de HSB.Joi, 11 aprilie, și vineri, 12 aprilie, după ora 18, începe festivalul, găzduit de Club Doors. Câștigătorii HighSchool Fest vor fi anunțați vineri, 13 aprilie, în cadrul Galei de Premiere ce va avea loc la Maritimo Shopping Center, începând cu ora 17.Ediția 2013 este una inovativă, printre cele nouă trupe concurente fiind invitate o trupă din Bulgaria, Seventh Sense și clujenii Miss Understood.Din trupele ce fac parte din proiectul HighschoolBand s-au înscris în competiție: Amnesia, Trupa 9, Punch Therapy, Shades Of Indigo, Hangover, Overflow, The Top Hats.Gala Laureaților Festivalului beneficiază de un recital special al trupei MT PLACE, câștigătoare a locului al treilea la Global Battle of the Bands 2012, cel mai mare concurs din lume dedicat band-urilor.Proiectul HighschoolBand a fost demarat la începutul lunii iunie 2011, fiind coordonat de muzicianul Mihai Ursu și ajutat de muzicieni cu studii de specialitate precum percuționistul Emil Tănase, profesorul de chitară Viorel Teodoroiu.