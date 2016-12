DJ Otto, în Mamaia

În luna august, continuă distracția în Mamaia. Sâmbătă, 1 august, Clubul Bellagio organizează petrecerea „All Eyes On Us All The Night”, când DJ Johnny W, DJ Otto și MC Paolo vor încinge atmosfera. Începând cu ora 23, seara va fi animată de dj-ii invitați, organizatorii promițând o serie de surprize.