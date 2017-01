Dispar 38 de norme de directori de şcoli

La Constanța, în anul educațional 2010-2011

Dispar 38 de norme de directori de școli

Cu toate că inspectorul general prof. Elena Buhaiev promite că, în cazul în care va fi afectat de redistribuire sau restrângere, fiecare cadru didactic își va găsi un loc în sistemul educațional constănțean, sunt și persoane care își vor pierde statutul de directori ai unităților școlare. Ca urmare a deciziei luate împreună cu primarii și reprezentanții sindicatelor, din anul școlar 2010-2011, în fiecare comună din județul Constanța va rămâne o singură unitate cu personalitate juridică, restul transformându-se în structuri ale acesteia. De asemenea, se preconizează fuzionarea câtorva școli din municipiul Constanța, acele unități ale căror efective la clase nu-și justifică existența. Ambele decizii vor conduce la dispariția a 38 de norme de directori de școli. Școala nr. 36 „Dimitrie Știubei” va fi structură a Liceului Teoretic „Decebal”. „Toți copiii vor învăța de dimineață, respectiv toate clasele I-VIII, cărora li se vor alătura și clasele de-a XII-a. Iar RAEDPP urmează să reanalizeze situația grădinițelor care funcționează în spații improprii”, a adăugat inspectorul general. Directorul școlii 36, prof. Gabriel-Victor Stratenie, ne-a declarat că este conștient că nu-i va fi ușor să intre în „casă nouă”, dar că situația trebuie gândită în perspectivă. „Să fim cinstiți o dată cu noi înșine. În perspectiva în care, de la 1 septembrie, vom fi plătiți per capita de elev, pentru a putea să ne luăm salariile vom avea nevoie de cât mai mulți copii în școală!”. Școala nr. 21 „I.L.Caragiale”, care are în prezent un efectiv de 173 de elevi, fiind în imediata vecinătate a Școlii nr. 8, va deveni structură a acesteia din urmă. Iar de la Școala nr. 8, cele două săli în care funcționează grădiniță și care zilele trecute riscau să fie închise din cauza condițiilor neadecvate oferite preșcolarilor, vor veni în instituția care urmează să adăpostească numai grupe de copii și care va funcționa în școala nr. 21 de la 1 septembrie 2010. De asemenea, clasa de yachting de la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” va trece la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, pentru că aici funcționează toate disciplinele sportive, iar restul claselor vor deveni structură a Școlii nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. „Deși, teoretic, Școala nr. 6 a fost comasată cu Școala nr. 27 în anul școlar 2009-2010, în realitate nu s-a făcut o eficientizare a activității, rămânând în continuare clase mozaic, cu câte opt sau 12 copii”, a declarat prof. Buhaiev. Școala nr. 2 va fi absorbită de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în sediul școlii urmând să funcționeze Seminarul Teologic Ortodox. În municipiul Medgidia, Școala nr. 5 „Carasu” devine structură a Școlii nr. 6 și se așteaptă propuneri pentru Școala nr. 4 care funcționează în stațiunea Neptun, și aceasta fiind sub efectiv. Săptămâna aceasta, fiecare director urmează să se prezinte la Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a se stabili concret. Cât privește personalul administrativ, odată cu dispariția tuturor pensionarilor din sistem, aceștia vor fi înlocuiți cu personalul reieșit în urma comasărilor - secretare, contabili, personal administrativ. Iar directorii se vor „metamorfoza” în coordonatori sau, în cazul efectivelor mai mari, vor fi numiți directori adjuncți, fiecare situație în parte urmând să fie analizată în consiliile de administrație. Întrebat care îi este opinia despre posibila restructurare a postului său, directorul Constantin Boroianu, în prezența consilierului de imagine al Școlii „Nicolae Titulescu”, a contrazis vehement acest lucru, invocând recenta absorbție a Școlii nr. 27 de către instituția pe care încă o mai conduce. Mizează, oare, în continuare pe sprijinul… carnetului său roșu?